Иракли Макацария впервые показал своего сына

Бывший холостяк Иракли Макацария и его жена Лиза Чичуа не часто делятся фотографиями своего сына, который появился у пары год назад.
Они до сих пор не показали лицо сына, однако на своей странице в Instagram, Макацария поделился его умением. В частности, он показал, как ходит его малыш.
Но и тут поклонников ждет разочарование, ведь Макацария и тут не показал лицо мальчика. Со спины лишь видно, что у него роскошные кудри.
Кто такой Иракли Макацария
Иракли Макацария родился 24 марта 1985 года. Вырос будущий герой светской хроники в очаровательном грузинском городе Батуми.
Уже более 15 лет Иракли проживает в Тбилиси, однако часто бывает в разъездах по работе. Много времени проводит в Украине. Он был участником украинского шоу "Холостяк".
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Напомним, ранее грузинский бизнесмен Иракли Макацария поделился на своей странице в Instagram необычным видео. На нем под фортепиано поет его беременная жена Лиза Чичуа. "Я люблю тебя больше всего на свете", - прокомментировал фото на грузинском языке уже не холостяк Макацария.
Напомним, ранее в сети появилась информация о том, что Иракли Макацария и его жена Лиза стали родителями. 21-летняя супруга коммерсанта Лиза Чичуа в пятницу, 2 июня, родила ему сына. Также Макацария не стал томить фанатов и рассказал, что младенца было решено назвать Георгием.
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