Иракли Макацария впервые показал своего сына

Иракли Макацирия не часто афиширует подробности личной жизни.

https://stars.glavred.info/irakli-makacariya-vpervye-pokazal-svoego-syna-10580240.html Ссылка скопирована

Лиза Чичуа и Иракли Макацария воспитывают сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lizachichuaa

Бывший холостяк Иракли Макацария и его жена Лиза Чичуа не часто делятся фотографиями своего сына, который появился у пары год назад.

Они до сих пор не показали лицо сына, однако на своей странице в Instagram, Макацария поделился его умением. В частности, он показал, как ходит его малыш.

Но и тут поклонников ждет разочарование, ведь Макацария и тут не показал лицо мальчика. Со спины лишь видно, что у него роскошные кудри.

видео дня

Иракли Макацария показал подросшего сына / Скриншот Instagram/maqatsa

Кто такой Иракли Макацария Иракли Макацария родился 24 марта 1985 года. Вырос будущий герой светской хроники в очаровательном грузинском городе Батуми. Уже более 15 лет Иракли проживает в Тбилиси, однако часто бывает в разъездах по работе. Много времени проводит в Украине. Он был участником украинского шоу "Холостяк".

Новости шоу бизнеса в Украине и мире:

Напомним, ранее грузинский бизнесмен Иракли Макацария поделился на своей странице в Instagram необычным видео. На нем под фортепиано поет его беременная жена Лиза Чичуа. "Я люблю тебя больше всего на свете", - прокомментировал фото на грузинском языке уже не холостяк Макацария.

Напомним, ранее в сети появилась информация о том, что Иракли Макацария и его жена Лиза стали родителями. 21-летняя супруга коммерсанта Лиза Чичуа в пятницу, 2 июня, родила ему сына. Также Макацария не стал томить фанатов и рассказал, что младенца было решено назвать Георгием.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред