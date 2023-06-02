Бывший "холостяк" Макацария впервые стал отцом и рассекретил имя с полом ребенка

Судя по тому, что Макацария был одет в синий полиэтиленовый халат и такие же бахилы, то можно заключить, что он присутствовал на родах.

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Иракли Макацария его супруга родила первенца / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Бывший герой одного из сезонов украинской версии реалити-шоу "Холостяк", грузинский бизнесмен Иракли Макацария впервые стал отцом. И немедленно уведомил об этом всех своих фолловеров в социальной сети Instagram.

21-летняя супруга коммерсанта Лиза Чичуа в пятницу, 2 июня, родила ему сына. Также Макацария не стал томить фанатов и рассказал, что младенца было решено назвать Георгием.

Чуть позднее коммерсант разместил короткие видеоролики, снятые возле роддома. Счастливый мужчина вышел к близким и родным, которые собрались у роддома, чтобы поздравить его. Потом от полноты чувств новоиспеченный отец заплакал.

видео дня

А судя по тому, что Макацария был одет в синий полиэтиленовый халат и такие же бахилы, то можно заключить, что он присутствовал на родах.

Иракли Макацария поздравляли возле роддома / скриншот из видео

Напомним, ранее стало известно, что британский актер и голливудская звезда Джуд Лоу стал отцом в седьмой раз - его нынешняя супруга родила ему второго совместного ребенка. Всего у Лоу семеро детей от четырех разных женщин.

Также голливудская комедийная актриса австралийского происхождения Ребел Уилсон сделала своей девушке предложение руки и сердца в Диснейленде. Вместе артистка и ее избранница уже воспитывают дочь.

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