В сказочном замке и с кольцом от Тиффани: Ребел Уилсон сделала предложение своей девушке

Уилсон и Агрума живут вместе, как семья, и актриса решила превратить жизнь своей партнерши в сказку.

Ребел Уилсон и Рамона Агрума обручились / instagram.com/rebelwilson

42-летняя голливудская комедийная актриса австралийского происхождения Ребел Уилсон с уверенностью может сказать, что с лета ее жизнь изменилась на 180 градусов - в июне 2022 года она совершила каминг-аут и рассказала про романтические отношения с дизайнеркой Рамоной Агрума, в ноябре у актрисы и ее партнерши родилась дочь.

В довершение ко всему Ребел на свое странице в Instagram объявила о своей помолвке с возлюбленной. Актриса называет Рамону своей диснеевской принцессой, поэтому встала перед партнершей на одно колено в Диснейленде.

Помолвка состоялась на веранде, усыпанной цветами, на фоне сказочного замка. Уилсон и Агрума были одеты в одинаковые наряды - бело-розовые джемперы с сердечками, и джинсы. Ребел сделала предложение Рамоне с кольцом от Tiffany & Co. из белого золота с огромным бриллиантом.

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Актриса показала первые фотографии с помолвки с подписью: "Мы сказали ДА!❤️❤️❤️". Для Уилсон брак с Рамоной будет первым. Ранее у нее были несущественные романы (один из них, с комиком и открытым геем Мэттом Лукасом, длился три года).

К слову родные Рамоны не приняли ее каминг-аут и союз с Ребел Уилсон, хоть они уже более полугода живут, как семья, и вместе воспитывают ребенка.

Ребел Уилсон и Рамона Агрума обручились / instagram.com/rebelwilson

Ранее украинский экстрасенс Максим Гордеев раскрыл личность своей второй половинки - ведун признался, что знаком с ней практически двадцать лет, за которые они вместе пережили множество взлетов и падений.

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