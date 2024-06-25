Пономарев показал стильное фото покойной матери и почтил ее память

Легендарный украинский поп-певец Александр Пономарев крайне трогательно почтил память своей покойной матери – Любови Анатольевны Пономаревой – которой не стали ровно 20 лет назад. В день годовщины смерти мамы исполнитель посвятил ей трогательный пост в Instagram.
Пономарев опубликовал архивное черно-белое фото, где Любовь Анатольевна изображена еще в достаточно молодом возрасте. Артист написал, что его мама навсегда осталось в памяти его и семьи.
"Сегодня (25 июня – Главред) 20 лет как тебя нет, мама! Царство небесное рабе Божией Любови! Помним", — душевно обратился к покойной маме артист.
Кто такой Александр Пономарев?
Александр Пономарев - украинский певец, автор песен, продюсер. Народный артист Украины (2006). Был первым артистом, который представил Украину на международном музыкальном конкурсе Евровидение - в 2003 году песня "Hasta la vista" в исполнении Пономарева принесла 14-е место. Выпустил 9 музыкальных альбомов.
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