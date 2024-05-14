Мария Яремчук родила сына от Александра Пономарева - СМИ

Украинская певица Мария Яремчук, которая в прошлом году вернулась на сцену и выступила на Евровидении-2023, родила первенца.
В недавней программе ЖВЛ показали видео, на котором женщина очень похожа на Яремчук была с заметно округлившимся животом.
Ведущие даже предположили, что ребенок Марии от украинского певца Александра Пономарева, о романе с которым уже многие годы ходят слухи.
А уже в новом выпуске программы рассказали, что Яремчук родила мальчика 8 мая. Сама же артистка никак не комментирует данную информацию, поскольку редко появляется в общественности и соцсетях.
Смотрите видео, где рассказали о том, что Мария Яремчук родила сына:
Кто такая Мария Яремчук?
Мария Яремчук — украинская певица, представительница Украины и финалистка песенного конкурса "Евровидение 2014", где заняла 6 место, финалистка телепроекта "Голос страны". 2012 представила Украину на конкурсе молодых исполнителей "Новая волна-2012" в России, где заняла 3-е место.
Дочь украинского певца, народного артиста Украины Назария Яремчука. В 2023 году Мария Яремчук, как приглашенная гостья, выступила на Евровидении в Ливерпуле.
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