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Мария Яремчук родила сына от Александра Пономарева - СМИ

Элина Чигис
14 мая 2024, 11:42
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Появилась информация, что Мария Яремчук впервые стала мамой еще 8 мая.
Мария Яремчук, Александр Пономарев
Слухи о романе Марии Яремчук и Александра Пономарева не стихают / коллаж: Главред, фото: facebook.com/mariyayaremchukofficial/, instagram.com/ponomaryovoleksandr/

Украинская певица Мария Яремчук, которая в прошлом году вернулась на сцену и выступила на Евровидении-2023, родила первенца.

В недавней программе ЖВЛ показали видео, на котором женщина очень похожа на Яремчук была с заметно округлившимся животом.

Ведущие даже предположили, что ребенок Марии от украинского певца Александра Пономарева, о романе с которым уже многие годы ходят слухи.

А уже в новом выпуске программы рассказали, что Яремчук родила мальчика 8 мая. Сама же артистка никак не комментирует данную информацию, поскольку редко появляется в общественности и соцсетях.

Смотрите видео, где рассказали о том, что Мария Яремчук родила сына:

Кто такая Мария Яремчук?

Мария Яремчук — украинская певица, представительница Украины и финалистка песенного конкурса "Евровидение 2014", где заняла 6 место, финалистка телепроекта "Голос страны". 2012 представила Украину на конкурсе молодых исполнителей "Новая волна-2012" в России, где заняла 3-е место.
Дочь украинского певца, народного артиста Украины Назария Яремчука. В 2023 году Мария Яремчук, как приглашенная гостья, выступила на Евровидении в Ливерпуле.

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