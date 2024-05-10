Приревновал к Мозговой: продюсер рассказал, как на него набросился с кулаками Пономарев

Украинский продюсер Сергей Перман рассказал в интервью Дмитрию Гордону, как певец Александр Пономарев однажды публично набросился на него с кулаками.
По словам продюсера, это случилось во время конкурса "Таврийские игры". В тот вечер, по словам Сергея, артист приревновал его к своей на тот момент жене, продюсеру Алене Мозговой.
"Это так давно было. Был очень странный момент, когда он приревновал меня к Алене. Это все было в первом ряду "Таврийских игр". Мы сидели рядом, он чуть-чуть выпил. Это был прямой эфир на всю страну. И он кинулся на меня. А он же профессиональный боксер – зарядил мне вот сюда (показывает себе в лицо - авт.), – уточнил Перман.
Кто такой Александр Пономарев?
Александр Пономарев - украинский певец, автор песен, продюсер. Народный артист Украины (2006). Был первым артистом, который представил Украину на международном музыкальном конкурсе Евровидение - в 2003 году песня "Hasta la vista" в исполнении Пономарева принесла 14-е место. Выпустил 9 музыкальных альбомов.
"Я увидел небо в алмазах. У меня потом синяки вот так были – вот так", - говорит он.
Продюсер добавил, что после конфликта они с Пономаревым много лет не общались, но он не держит на него зла. Через несколько лет певец сам попросил у него прощения.
Напомним, ранее украинский продюсер Сергей Перман рассказал о том, как закончилась его дружба с российским певцом Филиппом Киркоровым. Как рассказал он в интервью Дмитрию Гордону, в первые дни войны, Киркоров писал именно то, что должен был, понимая на самом деле, что происходит.
Ранее внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков, который уехал из страны-оккупанта еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину жить в США, продолжает свой тур.
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