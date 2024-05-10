Россияне рвут и мечут: внук Пугачевой вышел на связь и сообщил радостную новость

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков, который уехал из страны-оккупанта еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину жить в США, продолжает свой тур.
На своей странице в соцсетях Никита рассказал, что после успешного концерта в Лос-Анджелесе он вместе со своей группой отправляется в Сан-Франциско.
"После успешного концерта в Лос-Анджелесе начитаем свой первый тур по West Coast! Не просто концерт, а целая тусня, где будем оттягиваться под новые свежие танцевальные аранжировки хитов 2000-х и не только, диджей + живые барабаны, бас и гитара, мой рок-вокал и космический женский вокал! После ждет горячее After Party! Исполняем от Земфиры до Нирваны и немного авторского материала! Безумный драйв и эмоции обеспечены", - написал Пресняков.
И все бы ничего, но жители страны-террориста начали высказывать свое мнение в комментариях, назвав Никиту "облезлым и безголосым". Россияне никак не могут смириться, что Пресняков не только ходит на концерты и встречается с артистами, которые признаны в РФ иноагентами, но и исполняет их хиты.
Кто такой Никита Пресняков?
Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.
Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.
Никита Пресняков - последние новости по теме
Отметим, недавно Никита Пресняков показал, как режет лук в очках для сноуборда и кажется абсолютно беззаботным на фоне всего хейта в сторону Пугачевой и Орбакайте.
А также ранее Никита Пресняков решил, что его хотят убить. К такому выводу он пришел, когда увидел на дверце своего авто резиновую утку ‒ причем, в известном смысле, в наряде легендарного суперзлодея из комиксов Джокера.
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