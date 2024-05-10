УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Их жестко щимят: продюсер раскрыл настоящее отношение Киркорова к нападению РФ на Украину

Алена Кюпели
10 мая 2024, 10:40
248
Продюсер Сергей Перман долгое время дружил с Филиппом Киркоровым, который предал Украину.
Сергей Перман про дружбу с Киркоровым
Сергей Перман про дружбу с Киркоровым / Коллаж Главред, фото Комсомольская правда, скриншот

Украинский продюсер Сергей Перман рассказал о том, как закончилась его дружба с российским певцом Филиппом Киркоровым.

Как рассказал он в интервью Дмитрию Гордону, в первые дни войны, Киркоров писал именно то, что должен был, понимая на самом деле, что происходит.

"Когда началась война, он много мне писал. Я не мог контачить в тот момент. Он мне писал то, что должен был. Таких людей, кстати мало было, которые писали. Он писал то, что должен был написать близкий человек близкому человеку. Я не буду говорить, что", - говорит он.

По его словам, в тот момент продюсер в тот момент сидел в подвале. "Полгода он молчал. От других людей я знаю, как его прессинговали эти полгода. Потом у него вдруг появился пост про Медведчука. И я у него спросил зачем он это сделал. Он мне написал, что они меня кормили, так принимали, я, мол, не мог поступить по-другому", - делится Перман.

Кто такой Филипп Киркоров?

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

В свою очередь, продюсер ответил певцу, что и Украина его принимала и кормила, собирались полные залы. "На что мне пришел один ответ: я не могу по-другому", - говорит он.

По словам продюсера, российских артистов "щимят", и чем больше артист, тем больше "щимят". "Он сделал свой выбор, мы по разные стороны, поэтому эта страница моей жизни давно перевернута", - добавляет Сергей Перман.

Продюсер добавляет также, что все они понимают, что происходит на самом деле. "Я сейчас говорю про тот уровень людей, с которым мы с тобой общались", - считает он.

Новости шоу-бизнеса - в Украине и мире

Напомним, недавно предательница Регина Тодоренко имела неосторожность привести на съемки своего старшего сына Мишу. Ребенок разместился на руках у мамы, которая сидела в жюри вместе с путинистом Филиппом Киркоровым. Ребенок крутился и кричал в микрофон, чем сильно раздражал Киркорова.

А также в стране-оккупанте России хотят лишить звания народного артиста путиниста Филиппа Киркорова из-за участия в "голой" вечеринке.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Филипп Киркоров новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Удары по России оружием Запада: эксперт назвал страны, которые могут снять табу

Удары по России оружием Запада: эксперт назвал страны, которые могут снять табу

11:34 Украина
ВСУ "должны отбиться": вражеские ДРГ пытаются прорваться на Харьковщине

ВСУ "должны отбиться": вражеские ДРГ пытаются прорваться на Харьковщине

10:58 Украина
РФ и Беларусь могут напасть на Сувалкский коридор, НАТО отреагирует лишь через 10 дней – Жирохов

РФ и Беларусь могут напасть на Сувалкский коридор, НАТО отреагирует лишь через 10 дней – Жирохов

09:00 Интервью
Все главные новости

Популярное

С трудом передвигается: новые кадры с Чарльзом III встревожили Сеть 27215

С трудом передвигается: новые кадры с Чарльзом III встревожили Сеть

Слизни будут обходить огород десятой дорогой: какие пищевые отходы надо разложить на грядках 20584

Слизни будут обходить огород десятой дорогой: какие пищевые отходы надо разложить на грядках

Я же не Соловий : Цибульская рассказала про неприятное знакомство с Жаданом 17968

"Я же не Соловий": Цибульская рассказала про неприятное знакомство с Жаданом

Ударят заморозки: синоптик сказала, в каких областях похолодает 17083

Ударят заморозки: синоптик сказала, в каких областях похолодает

Последние новости

11:51

В РФ была Наташей, выступала в оккупированном Крыму: что известно о представительнице Израиля на Евровидении 2024

11:34

Удары по России оружием Запада: эксперт назвал страны, которые могут снять табуВидео

10:58

ВСУ "должны отбиться": вражеские ДРГ пытаются прорваться на Харьковщине

10:55

Церковный праздник 11 мая: что категорически запрещено делать в Светлую субботу

10:42

Китайский гороскоп на завтра 11 мая: Быкам - грандиозный скандал, Обезьянам - обида

РФ и Беларусь могут напасть на Сувалкский коридор, НАТО отреагирует лишь через 10 дней – ЖироховРФ и Беларусь могут напасть на Сувалкский коридор, НАТО отреагирует лишь через 10 дней – Жирохов
10:40

Их жестко щимят: продюсер раскрыл настоящее отношение Киркорова к нападению РФ на УкраинуВидео

10:30

Точно не выбрасывать: 2 лучших варианта, что делать с черствыми пасками после ПасхиВидео

10:18

"Мы должны действовать": в Британии решительно обратились к Европе

10:11

"Нереально": эксперт оценил шансы на участие войск НАТО в войне в Украине

Реклама
10:09

Джастин Бибер впервые станет отцомВидео

09:43

Евровидение 2024: под каким номер выступит Украина в финале конкурса

09:24

Гороскоп на завтра 11 мая: Львам - безнадежность, Водолеям - интригующее сообщение

09:14

Как правильно посадить семена огурца: важнейшие правила и предостереженияВидео

09:11

"Повышенный риск насилия": в Bloomberg раскрыли диверсии Кремля в ЕС

08:59

ЧФ РФ потерял корабли на $500 млн: в ГУР рассказали о применении дрона Magura V5

08:22

"Строят бункеры и укрепляют границу": Польша готовится к войне с Россией и Беларусью

08:10

Результаты перехвата российских ракет в ночь с 7 на 8 мая: примечательный нюансмнение

07:55

Темпы наземных атак увеличились на 200%: в ISW раскрыли план оккупантов

06:49

В Харькове прогремели взрывы: в домах - пожары, есть пострадавшийФото

06:10

Несколько важных неприятных фактов для Украинымнение

Реклама
04:00

"Девчонки, я соскучился": стало известно о планах Олега Винника вернуться в Украину

03:34

Подойдут рассол, уксус и не только: как сохранить сыр свежим на 6 недель дольше

03:00

"Она с полным отсутствием ума": бывший продюсер беглянки Лорак разоткровенничался

02:40

Обрученную звезду "50 оттенков серого" застукали за поцелуями с другим мужчиной

02:15

Загородний назвал приоритетные цели для ударов Украины по РФ

00:42

Путинистка Алена Апина удивила жутким видом после пластики

00:40

На хитрой оптической иллюзии спрятался зверь: найдите медведя за 5 секунд

00:18

Евровидение 2024: известны все финалисты конкурсаВидео

00:15

"Скоро должен быть мясной движ": известный военный - о наступлении на Харьков

09 мая, четверг
23:32

Итальянка подорвала второй полуфинал Евровидения 2024Видео

22:52

Фаворит Евровидения-2024 огорошил своим выступлением в прямом эфире - зажег сцену

22:46

Россия не решится на войну с НАТО: Коваленко объяснил причинуВидео

22:41

На границе стоит 50 тыс. оккупантов, они пойдут на Харьков в средине мая - The Economist

22:33

Сложная математическая загадка: нужно найти пропущенную цифру за 15 секунд

22:29

Украина получит дополнительные пакеты помощи от США: в Госдепе назвали сроки

22:15

Евровидение-2024 второй полуфинал: где смотреть и кто выступит - онлайн-трансляция

22:03

"Подсела" на препараты: фанаты заподозрили,что у путинистки Валерии анорексия

21:56

Украина получит дополнительные установки HIMARS: в Германии назвали точное количество

21:23

Уклонистов могут жестко наказывать блокировкой счетов: в Раде назвали условие

21:21

Через несколько недель враг будет в Днепре и Харькове - полковник об ужасном сценарии

Реклама
21:13

Ход войны может кардинально измениться: у Зеленского назвали единственный путь

21:10

Опухоль: мать Ким Кардашьян поделилась тревожными новостями

20:23

Огурцы будут расти вдвое быстрее: чем подкормить овощи для невероятного урожаяВидео

20:09

Упс, она сделала это снова: Бритни Спирс "перевернула мир" необычным талантомВидео

20:09

Как Путин подменил культ Второй мировой культом войны в Украинемнение

19:46

Неожиданная правда прорвалась на росТВВидеоблоги

19:37

Украину будут заливать дожди: синоптики назвали регионы, где будет худшая погода

19:24

У Байдена отреагировали на возросшие массированные атаки России

19:05

"Я же не Соловий": Цибульская рассказала про неприятное знакомство с Жаданом

18:33

Жесткие бои: враг прорвался в Уманское и вывесил "тряпку" СССР - Bild

^
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять