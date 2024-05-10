Их жестко щимят: продюсер раскрыл настоящее отношение Киркорова к нападению РФ на Украину

Продюсер Сергей Перман долгое время дружил с Филиппом Киркоровым, который предал Украину.

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Сергей Перман про дружбу с Киркоровым / Коллаж Главред, фото Комсомольская правда, скриншот

Украинский продюсер Сергей Перман рассказал о том, как закончилась его дружба с российским певцом Филиппом Киркоровым.

Как рассказал он в интервью Дмитрию Гордону, в первые дни войны, Киркоров писал именно то, что должен был, понимая на самом деле, что происходит.

"Когда началась война, он много мне писал. Я не мог контачить в тот момент. Он мне писал то, что должен был. Таких людей, кстати мало было, которые писали. Он писал то, что должен был написать близкий человек близкому человеку. Я не буду говорить, что", - говорит он.

По его словам, в тот момент продюсер в тот момент сидел в подвале. "Полгода он молчал. От других людей я знаю, как его прессинговали эти полгода. Потом у него вдруг появился пост про Медведчука. И я у него спросил зачем он это сделал. Он мне написал, что они меня кормили, так принимали, я, мол, не мог поступить по-другому", - делится Перман.

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

В свою очередь, продюсер ответил певцу, что и Украина его принимала и кормила, собирались полные залы. "На что мне пришел один ответ: я не могу по-другому", - говорит он.

По словам продюсера, российских артистов "щимят", и чем больше артист, тем больше "щимят". "Он сделал свой выбор, мы по разные стороны, поэтому эта страница моей жизни давно перевернута", - добавляет Сергей Перман.

Продюсер добавляет также, что все они понимают, что происходит на самом деле. "Я сейчас говорю про тот уровень людей, с которым мы с тобой общались", - считает он.

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Напомним, недавно предательница Регина Тодоренко имела неосторожность привести на съемки своего старшего сына Мишу. Ребенок разместился на руках у мамы, которая сидела в жюри вместе с путинистом Филиппом Киркоровым. Ребенок крутился и кричал в микрофон, чем сильно раздражал Киркорова.

А также в стране-оккупанте России хотят лишить звания народного артиста путиниста Филиппа Киркорова из-за участия в "голой" вечеринке.

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