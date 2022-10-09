Возвращение блудной певицы: как выглядит исчезнувшая на 4 года Мария Яремчук сейчас

Мария Яремчук сейчас - певица вернулась в Сеть через после 4 лет отсутствия / instagram.com/m_yaremchuk

В 2018 году Мария Яремчук, украинская певица и наследница легендарного Назария Яремчука, сообщила про конец своего певческого пути. Молодую артистку могла ожидать яркая карьера, однако она предпочла уединение - каждый выход на сцену стоил ей панической атаки.

С того момента Яремчук практически не появлялась в социальных сетях, СМИ и не давала крупных интервью. С началом полномасштабной войны в Украине девушка начала постить отчеты о волонтерской деятельности и антивоенные заявления.

Недавно, впервые за 4 года, она показала, как выглядит сейчас. В кожаном берете и стильной вышиванке она посетила светское мероприятие на Львовщине. Также она поздравила фанатов с подрывом Крымского моста. "Happy Кримськийміствпав day", - подписала фото певица.

Поклонники артистки с энтузиазмом восприняли возвращение Яремчук: в комментариях к фото, помимо комплиментов, они выражают свое надежду скоро увидеть Марию на сцене с новыми песнями.

Мария Яремчук сейчас - певица вернулась в Сеть через после 4 лет отсутствия / instagram.com/m_yaremchuk

Ранее американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид приняла участие в Парижской неделе моды - на подиум она вышла топлес, а платье "наносили" прямиком на ее голое тело.

Также американская актриса и модель, звезда Основного инстинкта, 64-летняя Шэрон Стоун снялась для мужского журнала в пикантном платье, которое обнажило ее грудь.

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