Белла Хадид вышла топлес на подиум: модель произвела фурор голым платьем из необычного материала

Белла Хадид вышла на подиум топлес, где платье из "фабрикана" нанесли на ее голое тело / instagram.com/bellahadid

В рамках Недели моды, которая сейчас сделала остановку в одной из кутюрных столиц мира - Париже, американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид сделала то, что получается у нее лучше всего - произвела революцию в мире моды.

С именем экзотической красотки связано множество рекордов, а лучшие модные дома мечтают заполучить с ней контракт. Белла любит свое дело, и готова отдаться ему полностью.

Что и сделала на подиуме во время показа новой коллекции от французского бренда Coperni. Хадид вышла к зрителям в туфлях и трусиках, прикрывая обнаженную грудь рукой.

Это было лишь частью перфоманса, суть которого состояла в нанесении платья на тело модели прямо во время показа. Дизайнеры Coperni распылили на кожу модели Fabrican - материал, который при затвердевании превращается в ткань.

Чести раскрасить тело одной из главных красоток мира удостоился также Манель Торрес - изобретатель "фабрикана".

Спустя несколько секунд практически обнаженная Хадид облачилась в белоснежное платье-футляр, дефиле в котором она закончила свой показ.

Coperni на своей странице в Instagram поблагодарили модель за смелость и за то, что она стала частью такого восхитительного шоу, которого прежде не видел ни один подиум. "Спасибо, Белла, за этот волшебный момент, который навсегда останется в наших мыслях и сердцах. Спасибо за доверие, любовь и самое потрясающее исполнение. Мы так гордимся тем, что создаем все вместе. Ничего из этого не было бы возможно без Манеля Торреса и его таланта. Когда мода встречается с технологиями", - пишут представители бренда.

Ранее украинская модель, Мисс Украина Вселенная 2021 Анна Неплях показала, как купается в море в блузке и кружевных трусиках, которые насквозь промокли.

Также красавица-жена украинского боксера Александра Усика в белом платье засветила упругие бедра и стройные ножки в фотосессии на фоне каменной пустыни.

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