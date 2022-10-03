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Перчинка с выдержкой: 64-летняя Шэрон Стоун снялась для мужского журнала в пикантном платье

3 октября 2022, 02:43

Соблазнительность не имеет возраста: Стоун не устает доказывать, что очаровать всех вокруг для нее - раз плюнуть.

Шэрон Стоун
Шэрон Стоун снялась для мужского журнала ICON в платье с соблазнительным вырезом / instagram.com/sharonstone

Американская актриса и модель, звезда Основного инстинкта, Шэрон Стоун показала фрагмент со съемок для грядущего номера известного мужского журнала ICON.

В кадре знаменитость появилась со своим питомцем - очаровательным французским бульдогом по имени Бандит. Съемка была выполнена на пределе двух стилей - ретро и современности, в черно-белых тонах. Результатом Стоун поделилась на своей странице в Instagram.

На фото актриса будто застыла в кадре фильма рассвета Голливуда, когда первое немое кино только начало появляться на экранах. Ее волосы уложены гладкими тугими волнами, в которых застряли заколки, будто нарочно там забытые.

На строгом, задумчивом лице Стоун - ни капли макияжа. Она сидит в вальяжной позе на стуле в платье-чулке с фантазийными вырезами на плечах, локтях и коленях. Отдельного внимания заслуживает пикантный вырез декольте, сквозь который виднеется все еще соблазнительно упругая, несмотря на элегантный возраст актрисы, грудь.

У босых ног артистки сидит ее верный друг Бандит.

Ранее украинская модель, Мисс Украина Вселенная 2021 Анна Неплях показала, как купается в море в блузке и кружевных трусиках, которые насквозь промокли.

Также красавица-жена украинского боксера Александра Усика в белом платье засветила упругие бедра и стройные ножки в фотосессии на фоне каменной пустыни.

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