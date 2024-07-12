Участник "Голоса" получил серьезное ранение на фронте

Певица Надя Дорофеева сделала репост поста.

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Участник талант-шоу получил ранение / Коллаж Главред, фото Instagram/ davie_ksamis

Участник украинского талант-шоу "Голосу країни-12" Давид Маскиса, который был участником команды Нади Дорофеевой, получил серьезное ранение на фронте.

Об этом сообщил музыкант Евгений Пугачев, а певица Надя Дорофеева сделала репост поста. Как сообщается, Давид получил осколочное ранение в спину во время службы на фронте, которое дало осложнение.

"А помните невероятного Давида из моей команды", - написала Дорофеева.

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Дорофеева также попросила всех неравнодушных присоединиться к сбору и помочь средствами Давиду. Цена операции и реабилитации – 350 тысяч гривен.

"Во время несения службы Давид получил осколочное ранение в спину, которое впоследствии дало сильное осложнение. Сейчас Давид прошел первый этап экстренной стабилизации своего состояния, осложненно передвигается и готовится к дорогостоящей операции и последующей реабилитации", — сказано в сообщении Пугачева.

Дорофеева просит помочь раненому певицу / Скриншот Instagram/nadyadoroffeeva

Кто такая Надя Дорофеева? Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

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Отметим, 20 июня у украинской певицы Нади Дорофеевой состоялась премьера трека и клипа "Хартбіт". Спустя несколько дней артистка в своем блоге в Instagram поделилась отзывами про новую музыкальную работу.

Также украинская певица Настя Каменских рассказала, изменяли ли ей в отношениях, и поделилась философскими размышлениями о том как в целом относится к неверности в паре.

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