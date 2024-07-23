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Даже говорить о ней не захотела: от Насти Каменских отреклась крестная мама - причина

Элина Чигис
23 июля 2024, 13:31
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Алла Кудлай осудила артистов, которые исполняют русскоязычные песни и промолчала о Насте Каменских.
Настя Каменских
Алла Кудлай не захотела говорить о Насти Каменских / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux/?hl=uk

Народная артистка Украины Алла Кудлай, которая является крестной мамой певицы Насти Каменских, высказалась об артистах, которые продолжают петь на языке страны-террориста РФ. Отметим, недавно Каменских заявила, что не будет отказываться от своих русскоязычных хитов.

В интервью Алине Доротюк Кудлай поделилась, что не понимает артистов, которые продолжают петь на русском и что рано или поздно за свои поступки придется ответить всем.

"Это их личное дело. Конечно, осуждаю, но это их дело. Пусть решают так, как они хотят. Отвечать всем придется за совершенные такие вещи", - сказала артистка.

А вот когда Доротюк спросила, как Кудлай относится к поступкам своей крестницы, певица отказалась отвечать на вопрос.

"Давайте я не буду на это отвечать. Это для меня болезненный вопрос... Какая разница? Я не хочу и все!" – открестилась Кудлай.

Смотрите видео интервью Аллы Кудлай:

Настя Каменских
Настя Каменских / инфографика: Главред

Кто такая Настя Каменских?

Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Настя Каменских - последние новости по теме

Отметим, Настя Каменских, которая в начале своей музыкальной карьеры могла похвастаться пышными формами, рассказала о том, как тяжело ей далось похудение. Артистка написала, что все свою жизнь она пыталась контролировать каждый его аспект.

А также недавно Настя Каменских обратилась к Потапу по поводу годовщины их свадьбы. На своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото с мужем, а также написала нежное послание.

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