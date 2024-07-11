"Когда они прозреют": Зибров рассказал, как мощно поругался с родственниками в РФ

Павел Зибров признался, что до 2022-го общался с родными, которые живут в стране-агрессоре РФ. Певец рассказал подробности родственных связей и о большой ссоре.

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Павел Зибров рассказал, как мощно поругался с родственниками в стране-агрессора РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Легендарный украинский эстрадный певец Павел Зибров признался, что уже не общается с родственниками, которые живут в стране-агрессоре РФ и на временно оккупированных территориях Украины. Об этом исполнитель рассказал в интервью проекте "Подробности".

В частности, Зибров признался, что имеет немало родни по линии отца на территории страны-агрессора России и временно оккупированного Крыма – кузенов и кузин, а также племянников и внучатых племянников.

Певец признался, что после 2014 года был на связи с родственниками, стараясь общаться на нейтральные темы. Однако, говорит Зибров, рано или поздно у них случались ссоры на политической почве.

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Уже после 24 февраля 2022 года, когда путинская Россия начала полномасштабную военную агрессию против Украины, Зибров только единожды говорил с родными из РФ. Однако все кончилось большой ссорой и на том общение оборвалось.

"Как говорится, нет у меня родственников, их не стало. Они отравлены той идеологией, которую Путин проводит уже столько лет. Это же не вчера и не позавчера, эта идеология десятилетиями идет, к сожалению. И после 2014-го года мы уже холодно общались. Уже 2-3 минуты поговорили и все, дальше так или иначе политика входит в наш разговор. Поэтому холодно-холодно, а после 2022 года так вообще один звонок и этого достаточно, не нужно", — рассказал певец.

Зибров рассказал, что пытался открыть глаза родным на происходящее в Украине, однако те в ответ повторяли тезисы украинской пропаганды: "что русские и украинцы один народ", "мы единый народ, а вы от нас продались Америке" и т.д.

"Это больно. Возможно когда-то, я думаю наступит когда-то время, когда они прозреют", — добавил Зибров.

Кто такой Павел Зибров? Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.

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