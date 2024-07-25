"Есть ощущение, будто тебя нет": Ефросинина призналась в тотальной зависимости

Маша Ефросинина впервые рассказала, что все эти годы пряталось за идеальной картинкой ее жизни.

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Маша Ефросинина новости - Ефросинина призналась в зависимости от идеала / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina

Украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина на экране и в социальных сетях выглядит идеалом - всегда безупречный внешний вид, стильные луки, улыбка на миллион... Этот образ она создавала годами, но он же разрушал ее изнутри.

В этом Ефросинина призналась лишь недавно, в интервью для украинской версии Vogue. Она рассказала, что напрямую ассоциировала себя с этой идеальной картинкой, любой изъян в которой она воспринимала, как личное поражение и доказательство собственной несостоятельности. Эта связь была для нее, как зависимость.

"Я была уверена, что существую только тогда, когда востребована. Кожей помню эти страдания: если тебя не зовут на новый проект, если ты не проходишь кастинг, есть ощущение, будто тебя нет. Я тотально от этого зависела. В детстве это выплескивалось в слезах, когда я получала четверку вместо пятерки, а во взрослом возрасте – в неумении воспринимать критику", - говорит Маша Ефросинина.

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К счастью, сейчас ее приоритеты поменялись. На все это она реагирует мягче, себя принимает легче, но отголоски старых травм все же время от времени дают о себе знать. Однако теперь Ефросинина, как взрослая девочка, знает, как с ними справляться.

"Чтобы восстановиться, я должна молчать, думать и спать. Мне нужна только я сама – я очень хорошо себя выучила за последние годы", - поделилась деятельница.

Кто такая Маша Ефросинина? Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша". Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.

Кто такая Маша Ефросинина / Главред

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