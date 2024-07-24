"Тяжело, нет силы": Саливанчук показала посиневшую руку после сильной травмы

Даже через неделю последствия несчастного случая, который недавно произошел с Анной Саливанчук, выглядят жутковато.

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Анна Саливанчук новости - Анна Саливанчук показала руку после падения в Хорватии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/salivanchuk.anna

В средине июля украинская актриса Анна Саливанчук получила серьезную травму во время отдыха в Хорватия. На прогулке по каменистому берегу артистка поскользнулась и упала. Удар оказался такой силы, что несколько часов она не могла без острой боли даже вздохнуть.

К счастью, травмы Анны оказались несерьезными - знаменитость отделалась ушибами и растяжениями в области грудной клетки, а также вывихом правой руки, на которую ей в больнице наложили гипс.

Спустя семь дней Саливанчук, перед поездкой в Венецию, сняла гипс по показаниям врача. Кризис миновал, но поврежденная рука актрисы по-прежнему слаба и выглядит жутковато с желто-лиловыми синяками.

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Об этом артистка рассказала в своем блоге в Instagram, и "похвасталась" местом наибольшего ушиба. "Я сняла гипс перед тем, как отправляться в Венецию, потому что с ним я бы вообще не смогла вести авто. Но без него тоже тяжело, потому что в руке еще нет силы. Я даже коробку передач не могу переключать, вела левой рукой и переключала тоже левой", - говорит Анна Саливанчук.

Анна Саливанчук новости - Анна Саливанчук показала руку после падения в Хорватии / instagram.com/salivanchuk.anna

Кто такая Анна Саливанчук Анна Валерьевна Саливанчук – украинская актриса театра и кино. Актриса Киевского академического драматического театра в Подоле. В 2006 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и ТВ им. И. К. Карпенко-Карого.

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