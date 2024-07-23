Репяхова призналась, почему Павлик не поддерживает ее идею про второго ребенка

Жена Виктора Павлика поделилась переживаниями о пополнении в семье.

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Жена Виктора Павлика рассказала, почему певец не торопится со вторым ребенком / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

В июне сын Виктора Павлика и Екатерины Репяховой отпраздновал третий День рождения. Теперь жена артиста стала задумываться над тем, что в их семье не хватает еще и дочери.

Однако Павлик не торопится поддерживать Екатерину в этом стремлении. Об этом она рассказала в комментарии для Люкс ФМ.

Репяхова отметила, что в силу возраста и на фоне недавней операции на сердце певец себя чувствует не так уверенно, как прежде. Впрочем, страх мужа ее вовсе не смущает - она готова поддерживать Павлика и мягко направлять его к важному шагу.

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"Виктор он не то, что против, просто у него уже возраст берет и к тому же операция. Он не очень будет помощником. Я понимаю, что если я все-таки решусь, то надо рассчитывать только на себя. В действительности у меня так всегда по жизни. Он такой человек, он и на Мишу не был готов, а когда Миша появился, у него весь мир перевернулся. Поэтому я понимаю, что ну такой он человек – сегодня не готов, завтра будет готов", - говорит Екатерина Репяхова.

Кто такой Виктор Павлик? Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

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