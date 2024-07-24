Винницкая назвала россиян, которые проявили человечность во время войны

Алена Винницкая поделилась своим маленьким секретом.

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Алена Винницкая рассказала о своем отношении к россиянам / Коллаж Главред, фото скриншот

Бывшая участница первого состава украинской группы ВИА Гра Алена Винницкая в интервью Славе Демину рассказала, кто из россиян удивил ее после начала полномасштабной войны РФ. Она отметила, что сейчас ни с кем из жителей страны-агрессора не общается.

В интервью в программе Слава+, Винницкая поделилась, что все еще смотрит российский контент на политическую тематику, а Аллу Пугачеву и Максима Галкина готова даже поблагодарить.

"Да. Поблагодарила бы и Аллу Борисовну. Эти люди просто показали невероятную человечность", – коротко заявила она.

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Кто такая Алена Винницкая? Алена Винницкая - украинская певица, композитор, автор песен и телеведущая. Бывшая участница группы "ВИА Гра" (2000-2003). Ведущая программы "Звездный путь" на телеканале "Украина".

В 2014 году приняла участие в съемке для благотворительного календаря "Искренние", посвященного украинскому национальному костюму и его популяризации. Все средства от реализации календаря были переданы на помощь раненым бойцам АТО в Киевский военный госпиталь и центр волонтерства Украинского католического университета "Волонтерская Сотня".

Она также добавила, что ни с кем не общается из РФ.

"Если честно, не с кем. В 22-м году последнее общение было. Если можно, я не буду называть, просто для безопасности этого человека. Одна из девочек (из ВИА Гры - авт.) и это у нас было общение", – сказала она.

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