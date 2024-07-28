"В этом плане я самоуверенная": у бывшей жены Виктора Павлика новый роман

Лариса Созаева впервые рассказала про мужчину, который спас ее от монастыря.

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Лариса Созаева личная жизнь - экс-жена Павлика рассказала про нового мужчину / коллаж: Главред, фото: Facebook Лора Созаева

Танцовщица Лариса Созаева была в браке с украинским певцом Виктором Павликом 25 лет. Потом артист ушел и создал новую семью с Екатериной Репяховой, а Созаева осталась сама.

Она даже думала уйти в монахини, но решила дать себе еще один шанс. Тогда-то она и встретила своего мужчину, с которым сейчас ее связывают романтические отношения.

Впервые Лариса намекнула, что больше не одинока, еще весной. А на днях, в интервью для Oboz.ua, подтвердила это. Она рассказала, что встретила своего избранника по имени Константин еще до начала полномасштабной войны, и сегодня очень счастлива.

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"Очень правдивый, честный и патриотичный человек. Человек слова, я бы сказала. То есть это, пожалуй, абсолютный идеал для женщины. А еще – хороший хозяин. Буду откровенна: если бы была одинока, мне было бы очень тяжело. Сейчас со мной мужчина, который внушает надежду", - поделилась бывшая жена Павлика.

Кроме того она не исключает, что однажды может выйти замуж за Константина. "Я женщина молодая! Знаете, наверное, в этом плане я самоуверенная, то есть очень верю в себя, что я хороший человек и не должна быть одна. Возможно, другому человеку комфортно одному, а у меня вообще никого нет. Поэтому мне нужно общаться, кому-то рассказывать свои новости, с кем-то шутить. Мне нужна пара", - говорит Лариса Созаева.

Кто такой Виктор Павлик? Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

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