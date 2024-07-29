Наталья Могилевская впервые показала своего мужа Валентина

Почти три года Могилевская скрывала избранника от посторонних глаз.

https://stars.glavred.info/natalya-mogilevskaya-vpervye-pokazala-svoego-muzha-valentina-10584131.html Ссылка скопирована

Наталья Могилевская новости - Могилевская показала третьего мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская в начале полномасштабной войны обрела любовь в лице мужчины, которого до этого знала много лет. Вместе с ним они прошли через многое - опасные выступления в горячих точках, непростое волонтерство и, в конце концов, усыновление двоих детей.

Впрочем, для поклонников артистки ее возлюбленный остается загадкой. Известно, что его зовут Валентин, Могилевская называет его своим мужем, но не признается, связаны ли они законными узами.

Мужчина также избегает публичности. И до недавних пор Наталья смиренно поддерживала его в этом решении. Однако недавно певица не удержалась, и все же показала избранника.

видео дня

В своем блоге в Instagram Могилевская поделилась видео, на котором ее Валентин дарит артистке и двум дочерям цветы, семья счастливо обменивается поцелуями и объятиями. "Обычно мой муж против каких-то его фото в соцсетях, но я благодарю тебя, что ты позволил мне поделиться этим трогательным видео. Целую тебя и спасибо за цветы, люблю!" - написала Наталья Могилевская в комментарии к ролику.

Смотрите первое видео Натальи Могилевской с ее третьим мужем:

Кто такая Наталья Могилевская? Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее украинский певец Женя Галич рассказал о свидании с Кристиной Соловий, с которого он выносил артистку на руках из-за ее внезапного приступа.

Также певица MamaRika жестко припечатала предательницу Таисию Повалий за ее позицию относительно войны в Украине. МамаРика имеет с путинисткой свои давние счеты.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред