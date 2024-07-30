"Я обследовалась": Надя Дорофеева отчаянно призналась фанатам о своей болезни

Надя Дорофеева не скрыла от поклонников, что страдает от мигрени.

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Надя Дорофеева страдает мигренью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Украинская популярная певица Надя Дорофеева рассказала, что страдает от приступов серьезного недуга.

На своей странице в Istagram Дорофеева призналась, что уже много лет мучится от тяжелых головных болей.

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"Мигрень. Впервые она случилась со мной в мои 19. Причем с "аурой". Те, кто в теме, понимают. Я обследовалась, нашла причины", – заявила артистка.

Также Надя поделилась, что ей посоветовал врач, но, похоже, певица не совсем довольна ответом специалиста.

"Мне ответили: "Она сама пройдет. После 60". Желаю всем смотреть на мир с таким же позитивом, как та врач в мои 19", – резюмировала звезда.

Надя Дорофеева рассказала о совете врача / фото: скрин instagram.com/nadyadorofeeva/

Надя Дорофеева / инфографика: Главред

Кто такая Надя Дорофеева? Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

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Добавим, Дмитрий Monatik, который долгие годы был соседом Владимира Дантеса и Нади Дорофеевой, признался, что общается только с Дантесом.

А также недавно Надя Дорофеева призналась, общается ли с Дантесом после развода и что думает о ненависти в сторону Потапа.

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