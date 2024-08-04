Мария Бурмака призналась, что не одинока - подробности "женского счастья"

Тема любви в творчестве Марии Бурмаки играет важную роль. На ее судьбу припало в романтическом плане "несколько ярких историй", как говорит сама артистка, но их подробностями делится редко.
Тем не менее в своем недавнем интервью для Алексея Суханова Бурмака рассказал, про прошлые отношения и нынешнюю ситуацию на любовном фронте. Так певица отметила, что не считает, что любовь непременно должна быть одна и на всю жизнь.
"Ну жизнь дольше, чем любовь, так получается. Несколько ярких историй было в моей жизни. Я не скрываю, не стесняюсь, а о чем бы мне было писать песни? Поэтому одна на всю жизнь? Наверное, нет", - поделилась размышлениями она.
Меж тем, Бурмака отметила, что много раз испытывала "женское счастье" и в данный момент у нее есть партнер, отношения с которым построены на взаимопонимании и уважении.
"Если спросить, есть ли в моей жизни человек, который со мной вместе и с которым мне хорошо, которому я могу положить голову на плечо, образно говоря, – да, есть. И это тоже такая достаточно не короткая история", - рассказала Мария Бурмака и отметила, что вопрос бракосочетания в этом союзе пока не поднимался.
Кто такая Мария Бурмака?
Мария Бурмака - украинская певица, активистка, телеведущая. Народная артистка Украины (2009) и одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус". На сцене с 1989 года, выпустила 15 музыкальных альбомов.
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