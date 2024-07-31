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"Больше 60% тяжелых металлов": Злата Огневич напугала результатами обследования

Анна Подгорная
31 июля 2024, 21:28
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Из-за постоянных обстрелов организм певицы стал накапливать опасные вещества.
Злата Огневич
Злата Огневич новости - Злата Огневич пожаловалась на здоровье / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич тщательно следит за своим здоровьем - важная часть ее блога в Instagram посвящена именно уходу за собой. Однако недавно артистка выяснила, что "проглядела" серьезную проблему.

После одной из самых массированных атак "шахедами" по Украине с начала 2024 года, которая произошла в ночь на 31 июля, Огневич всерьез задумалась над тем, как страдает психологическое и физическое здоровье каждого украинца из-за войны.

Так Злата призналась, что недавно проходила осмотр, результат которого ее напугал и поразил. В ее организме обнаружилась большая доза тяжелых металлов, в том числе ртути, значительно превышающая норму.

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"Мне кажется, мы только сейчас начинаем понимать и чувствовать, как война повлияла на здоровье. Вот, например, пришли результаты моих обследований, в принципе все в порядке, но тяжелых металлов (в том числе ртути) больше 60%. Как мне объяснил врач, ракеты и все, чем нас обстреливают, когда их сбивают, продукты распада, они же никуда не деваются. Все это оседает в нашем организме", - говорит Злата Огневич. Также певица призвала подписчиков быть более внимательными к своему здоровью.

Злата Огневич
Злата Огневич новости - Злата Огневич пожаловалась на здоровье / instagram.com/zlata.ognevich

Кто такая Злата Огневич?

Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.

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