"Не очень комфортная история": Александр Пономарев разоблачил свое мнение о каминг-ауте дочери

Александр Пономарев впервые прокомментировал поступок дочери.

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Александр Пономарев не хочет говорить о поступке дочери / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Украинский популярный певец Александр Пономарев рассказал, что думает о каминг-ауте дочери от Алены Мозговой - Зои Мозговой.

В комментарии для ЖВЛ Пономарев не особо хотел говорить о случившемся.

"Я не хочу это сейчас комментировать. Для меня это не очень комфортная история... Каждый выбирает свой путь, у каждого своя дорога", – сказал артист.

Отметим, Зоя 29 июля сообщила, что состоит в отношениях с девушкой по имени Юлия.

Кто такой Александр Пономарев? Александр Пономарев - украинский певец, автор песен, продюсер. Народный артист Украины (2006). Был первым артистом, который представил Украину на международном музыкальном конкурсе Евровидение - в 2003 году песня "Hasta la vista" в исполнении Пономарева принесла 14-е место. Выпустил 9 музыкальных альбомов.

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