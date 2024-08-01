"Не очень комфортная история": Александр Пономарев разоблачил свое мнение о каминг-ауте дочери

Украинский популярный певец Александр Пономарев рассказал, что думает о каминг-ауте дочери от Алены Мозговой - Зои Мозговой.
В комментарии для ЖВЛ Пономарев не особо хотел говорить о случившемся.
"Я не хочу это сейчас комментировать. Для меня это не очень комфортная история... Каждый выбирает свой путь, у каждого своя дорога", – сказал артист.
Отметим, Зоя 29 июля сообщила, что состоит в отношениях с девушкой по имени Юлия.
Кто такой Александр Пономарев?
Александр Пономарев - украинский певец, автор песен, продюсер. Народный артист Украины (2006). Был первым артистом, который представил Украину на международном музыкальном конкурсе Евровидение - в 2003 году песня "Hasta la vista" в исполнении Пономарева принесла 14-е место. Выпустил 9 музыкальных альбомов.
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Ранее стало известно, участник "Голоса країни-12" из команды Нади Дорофеевой получил серьезное ранение на фронте. Его звездная наставница попросила помочь талантливому защитнику с лечением.
Также бывший участник романтического реалити-шоу "Холостяк" Иракли Макацария впервые показал своего сына. Год назад первенца ему подарила его юная супруга.
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