УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Звезда Голосу країни из команды Джамалы вышла замуж

Анна Подгорная
4 августа 2024, 22:33
48
Интригу раскрыла Анна Кошмал - близкая подруга невесты.
Анна Кукса, Антон Борзенко
Анна Кукса из Голоса страны-7 вышла замуж за Антона Борзенко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anna_kuksa

Украинская певица Анна Кукса в 2017 году принимала участие в проекте Голос країни. В составе команды Джамалы она в 7 сезоне прошла в финал, но уступила победу Александра Клименко (звездный наставник - Тина Кароль).

Сейчас Кукса занимается музыкой и является хозяйкой кофейни в Киеве. Ее партнер по бизнесу - ее возлюбленный, музыкант Антон Борзенко.

Недавно стало известно, что пара, узаконила свои отношения. Видео со свадьбы на своей странице в Instagram опубликовала украинская актриса Анна Кошмал, которая является близкой подругой невесты. Для бракосочетания Кукса выбрала необычный наряд - белоснежный ажурный костюма из топа и широких брюк.

видео дня

Анна Кукса объявила про помолвку с Антоном Борзенко в конце августа 2023 года. Пара познакомилась предположительно в 2018 году - тогда певица стала участницей кавер-бэнда RADIOBOY, в котором уже играл ее будущий муж.

Смотрите видео со свадьбы Анны Куксы:

Что такое Голос країни?

Голос країни - украинское песенное талант-шоу, которое выходит на 1+1 с 2011 года. Является адаптацией нидерландского формата The Voice. Вокалисты при помощи звездных тренеров соревнуются в нескольких этапах за званием "голоса страны" и контракт со студией звукозаписи. Всего вышло 13 сезонов "Голоса", два из которых - во время полномасштабной войны (13 - полностью; съемки 12-го были прерваны из-за начала вторжения рф, и продолжены в октябре 2022).

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Дмитрий Монатик и его супруга Ирина поделились счастливой новостью - звездная пара ждет третьего ребенка. Вместе они уже воспитывают двоих сыновей.

Также украинская певица Мария Яремчук вышла на связь с поклонниками. После ухода со сцены в 2018 году ее редко можно увидеть в информационном пространстве, но ради важного для нее человека артистка сделала исключение.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Голос країни новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Сразу три медали на Олимпиаде-2024: украинские спортсмены показали шикарный результат

Сразу три медали на Олимпиаде-2024: украинские спортсмены показали шикарный результат

22:57 Спорт
Тайвань готовится к нападению Китая: в WP раскрыли реальные угрозы

Тайвань готовится к нападению Китая: в WP раскрыли реальные угрозы

22:55 Мир
В Украине снова будут отключать свет: в Минэнерго сделали важное заявление

В Украине снова будут отключать свет: в Минэнерго сделали важное заявление

21:12 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Хорошие русские поняли, что на горбу ВСУ они не войдут в Кремль 3418

"Хорошие русские" поняли, что на горбу ВСУ они не войдут в Кремль

Неожиданно случится несчастный случай : Курносова - о возможности переворота в РФ 2166

"Неожиданно случится несчастный случай": Курносова - о возможности переворота в РФ

Россияне лезут, как тараканы : под Покровском срочно начали эвакуацию семей 1837

Россияне "лезут, как тараканы": под Покровском срочно начали эвакуацию семей

Если переложить одну спичку, уравнение станет правильным: только гений справится за 8 секунд 1536

Если переложить одну спичку, уравнение станет правильным: только гений справится за 8 секунд

Последние новости

22:57

Сразу три медали на Олимпиаде-2024: украинские спортсмены показали шикарный результат

22:55

Тайвань готовится к нападению Китая: в WP раскрыли реальные угрозы

22:33

Звезда Голосу країни из команды Джамалы вышла замужВидео

22:18

В Британии четыре дня погромов: при чем здесь Россия?мнение

21:12

В Украине снова будут отключать свет: в Минэнерго сделали важное заявление

Путин показал свою договороспособность: Ольга Курносова - об обмене заключеннымиПутин показал свою договороспособность: Ольга Курносова - об обмене заключенными
21:08

Украина получит новую партию F-16 - Зеленский - Украина получит новую партию F-16Фото

19:33

Дожди с грозами скоро прекратятся: когда в Украину вернется жара

19:19

"Нахожусь в состоянии ожидания": Притула признался, готов ли пойти в ВСУ

18:36

Летели ракеты и серия взрывов: Луганск весь в дыму после мощных "прилетов"ФотоВидео

Реклама
18:34

В Часовом Яру оккупанты прорвались и закрепились на новой позиции - DeepState

18:17

Район нефтебазы под Ростовом накрыло облаком черного дыма: что происходитВидео

17:16

Россияне "лезут, как тараканы": под Покровском срочно начали эвакуацию семей

17:09

Снимут ли санкции против России после обмена: эксперт оценила риски

17:06

Если переложить одну спичку, уравнение станет правильным: только гений справится за 8 секунд

16:51

Первые F-16 уже в украинском небе: появились удивительные фотоФотоВидео

16:37

Малыш №3: стал известен пол ребенка Владимира и Кати ОстапчукВидео

16:32

Россияне массово стягивают резервы Росгвардии на восток Украины: стала известна причина

16:05

Россиянам нужно бороться с Путиным, а не с санкциями: Ермак удивил заявлением

16:01

Сын Вячеслава Узелкова отрекся от боксера: что думает об этом Марина Боржемская

15:57

Церковный праздник 5 августа: что запрещено делать в этот день

Реклама
15:46

Санжары 2.0: в Ковеле толпа людей пыталась прорваться в ТЦК, подробностиВидео

15:38

"Это изменит ситуацию на фронте": РФ запустила новую железную дорогу для обеспечения армии РФ

15:27

Актера Зака Эфрона экстренно госпитализировали в Испании - подробности

14:34

Россия утверждает, что якобы "договорилась" со США о срыве спецоперации ВСУ

14:28

Армия РФ пытается прорваться на Харьковщине и привлекает добровольцев из Египта: детали

14:19

Любовный гороскоп на неделю с 5 по 11 августа: Овнам - встреча, Девам - риск

14:18

В последний день июля: первые 10 истребителей F-16 уже в Украине - The Economist

13:54

Россия должна стать республикой: какую роль сыграют обменянные россияне - эксперт

13:40

В Мариуполе вспыхнул пожар в районе новой военной базы РФ: что известноВидео

13:39

Мария Бурмака призналась, что не одинока - подробности "женского счастья"

13:04

Трамп унизил Белый дом из-за обмена с Россией: "Хочу поздравить Путина"Видео

13:03

"Не просто так сменил стиль": у звезды Голосу країни обнаружили ракВидео

13:02

В Воздушных силах впервые показали запуск ракет Storm Shadow по целям в КрымуВидео

12:39

В Украине будет жара +40 градусов: синоптик назвала дату резкого потепления

12:31

Удар по аэродрому Морозовск: в РФ сделали неутешительные выводы - провал ПВО

12:29

Гороскоп Таро на неделю с 5 по 11 августа: Ракам - повышение, Девы решат проблемы

11:50

Одни оскорбления: Трамп "наехал" на Харрис после её отказа от дебатов на Fox News

11:50

Исключительно теория: раскрыта причина, почему Украина не сможет получить больше F-16

11:46

"Неожиданно случится несчастный случай": Курносова - о возможности переворота в РФ

11:40

Гороскоп на неделю с 5 по 11 августа: Львам нужно быть осторожными, Рыбам - успех

Реклама
10:45

Финансовый гороскоп на неделю с 5 по 11 августа: кому будет туго с деньгами

10:35

Ударит снова +35 градусов: где в Украине будет жаркая погода

10:28

РФ ударила по железной дороге в Полтавской области: какие последствия

09:42

Мобилизация мужчин до 25 лет: в Раде сказали, возможен ли запрет призыва

09:04

Путин хочет остановить поддержку Украины со стороны Запада: в ISW объяснили замысел диктатора

09:00

Чем дальше от фронта, тем больше призывов воевать до победного концамнение

08:47

Россияне продвинулись на Донецком направлении: где продолжаются бои - DeepState

07:38

РФ ночью атаковала Украину ракетами и дронами, 4 ракеты не удалось сбить: детали

06:20

"Хорошие русские" поняли, что на горбу ВСУ они не войдут в Кремльмнение

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 сек найти мешок с деньгами

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять