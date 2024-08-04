Звезда Голосу країни из команды Джамалы вышла замуж

Интригу раскрыла Анна Кошмал - близкая подруга невесты.

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Анна Кукса из Голоса страны-7 вышла замуж за Антона Борзенко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anna_kuksa

Украинская певица Анна Кукса в 2017 году принимала участие в проекте Голос країни. В составе команды Джамалы она в 7 сезоне прошла в финал, но уступила победу Александра Клименко (звездный наставник - Тина Кароль).

Сейчас Кукса занимается музыкой и является хозяйкой кофейни в Киеве. Ее партнер по бизнесу - ее возлюбленный, музыкант Антон Борзенко.

Недавно стало известно, что пара, узаконила свои отношения. Видео со свадьбы на своей странице в Instagram опубликовала украинская актриса Анна Кошмал, которая является близкой подругой невесты. Для бракосочетания Кукса выбрала необычный наряд - белоснежный ажурный костюма из топа и широких брюк.

видео дня

Анна Кукса объявила про помолвку с Антоном Борзенко в конце августа 2023 года. Пара познакомилась предположительно в 2018 году - тогда певица стала участницей кавер-бэнда RADIOBOY, в котором уже играл ее будущий муж.

Смотрите видео со свадьбы Анны Куксы:

Что такое Голос країни? Голос країни - украинское песенное талант-шоу, которое выходит на 1+1 с 2011 года. Является адаптацией нидерландского формата The Voice. Вокалисты при помощи звездных тренеров соревнуются в нескольких этапах за званием "голоса страны" и контракт со студией звукозаписи. Всего вышло 13 сезонов "Голоса", два из которых - во время полномасштабной войны (13 - полностью; съемки 12-го были прерваны из-за начала вторжения рф, и продолжены в октябре 2022).

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