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Онкология и клиническая смерть: Камалия шокировала признанием о своем здоровье

Анна Подгорная
5 августа 2024, 19:25
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Организм Камалии устраивал ей тяжелые испытания на прочность.
Камалия
Камалия новости - Камалия победила рак и клиническую смерть / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия не на шутку взволновала поклонников недавним признанием. В интервью Славе Демину артистка рассказала, что в ее жизни было несколько случаев, когда за жизнь пришлось побороться в буквальном смысле слова.

Так четыре года назад Камалия победила онкологию - у нее обнаружили рак груди на ранней стадии. О ее тяжелой болезни прежде не знал никто из фанатов.

"Я пережила онкологию груди. Четыре года назад. Но очень вовремя ее нашли и заметили. Там, где была опухоль, у меня была первая стадия. Я пережила химию в таблетках, операцию и облучение", - поделилась певица.

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Также звезда рассказала, что ее сияние могло угаснуть еще 20 назад: тогда, в начале двухтысячных, она пережила клиническую смерть из-за проблем с почками. Медики смогли вернуть ее к жизни, и это стало для певицы сильным и весьма неоднозначным опытом.

"У меня также была клиническая смерть. У меня с детства были камни в почках. Я продолжала ездить на концерты. А камень заблокировал мне почку, она отказала. Я два месяца пролежала в клинике. Я так намучилась. ... Все кончилось хорошо. У меня было такое ощущение, что мне не хотелось возвращаться в тело. У меня было чувство невесомости, что ничего не болит. Просто блаженство. Был туннель и боль, когда ты возвращаешься в тело. Я испытала такую силу, которая затягивает тебя и ты сразу чувствуешь сильную боль. Бог меня вернул, очень сильная энергия", - признается Камалия.

Кто такая Камалия

Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.

По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".

В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

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