Замешаны военные и блогеры: стало известно, кто избил певца Wellboy

Выяснились подробности инцидента в Киеве.

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Стало известно, кто избил певца Wellboy / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Вы узнаете:

На связь вышел свидетель драки

Он рассказал подробности произошедшего

Появились новые подробности инцидента с украинским певцом Антоном Wellboy, которого 13 января избили в Киеве.

Нападающий вышел на связь и признался, что был участником драки, а также раскрыл причину, по которой произошло избиение артиста, говорится в сюжете "ЖВЛ Представляет", пишет Главред.

видео дня

Нападавшим оказался украинский блогер, а свидетелем событий стал Антон "Джигит" Гаспарян, прибывший туда в компании товарищей, включая двух блогеров, ранее занимавшихся поддержкой украинских защитников. В ресторане они случайно встретились с Wellboy, и один из военных, знакомый с певцом, предложил провести немного времени вместе.

Однако вскоре между военным и артистом возник конфликт. Как утверждает "Джигит", Wellboy проявлял агрессию и неуважение к защитникам, оскорбляя их грубой лексикой и ведя себя пренебрежительно.

"Он подошел к нему и нанес несколько ударов. Затем мы решили не продолжать разбирательства, собрались и ушли. Wellboy продолжал выкрикивать оскорбления, но мы предпочли не усугублять ситуацию," — добавил Гаспарян.

После этого защитники решили покинуть заведение, несмотря на нецензурные выкрики со стороны певца. Однако блогер Лелик, находившийся в компании защитников, не выдержал напряжения и вступил в конфликт с Wellboy.

"Налетел на него, нанес несколько ударов. После чего мы собрались и ушли. А он все равно к нам кричал, матерился, но мы не хотели продолжать этот конфликт," — добавил Гаспарян.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 13 января. Как сообщил артист, его сильно избили "люди в милитари форме". Произошедшее попало на видео, которое есть на руках у Вельбоя. В больнице звезде оказали первую помощь и зафиксировали ушибы и ссадины мягких тканей головы. Их же певец показал в своем блоге.

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