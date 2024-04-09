"Это страшно": Wellboy впервые прокомментировал слухи о своей наркозависимости

Популярный украинский певец Wellboy (полное имя Антон Вельбой) решил поставить точку в слухах о его наркозависимости из-за того, что он бывает слишком эмоциональным.
В интервью для Люкс ФМ певец ответил на провокационный вопрос журналистки Наталии Тур.
"Вне глаз в шоу-бизнесе говорят, что у вас моментами бывает не очень стабильное эмоциональное состояние. И это состояние возникает из-за того, что вы употребляли наркотики. Если да, то как вы справились?" – спросила журналистка.
"Нет, никогда не употреблял наркотики. Никому не советую. Это страшно", – ответил певец.
Также Wellboy обьяснил, почему он бывает слишком эмоциональным.
"Это в первую очередь зависит от людей. Если люди на меня как-то влияют, то мое эмоциональное состояние меняется. Изменяется не к лучшему. Поэтому я очень тщательно подхожу к выбору людей, с которыми общаюсь. У меня не так много друзей и не так много людей, к которым я прислушиваюсь. Всем совет – ищите своих людей и чтобы другие вам не делали эмоциональных качелей", - заявил артист.
Wellboy честно рассказал, как он справляется со своим состоянием.
"Были антидепрессанты. Очень много я всего прошел, сейчас все хорошо, курс я свой закончил с антидепрессантами. Пока. А там увидим", – сказал певец.
Смотрите видео, где Wellboy рассказал пробовал ли он наркотики:
Кто такой Wellboy?
Антон Вельбой – украинский певец, композитор, автор песен, участник шоу "X-Фактор".
Один из финалистов Нацотбора Украины на Евровидение 2022 года с песней "Nozzy Bossy". В июне 2022 года Wellboy объявил о прекращении сотрудничества с продюсером Бардашем.
С 2022 года Антон Вельбой сотрудничает с лейблом Papa Music под руководством музыкального продюсера Евгением Трипловым.
В апреле 2023 Антон Вельбой объявил, что покидает лейбл, назвав причиной разногласия с основателем Алексеем Голубевым и музыкальным продюсером Евгением Трипловым в "российском вопросе".
Антон Wellboy - последние новости по теме
Напомним, ранее Wellboy (Антон Вельбой) высказался о предательстве своего экс-продюсера Бардаша, с которым перестал работать из-за его пророссийской позиции.
А также Wellboy рассказал, как встретил и провел часть войны в Киеве с родителями. В интервью Славе Демину артист признался, как он проводил бомбежки в убежище у Золотых ворот, и как ему удавалось сохранять спокойствие.
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