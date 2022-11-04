Wellboy жестко прокомментировал побег своего экс-продюсера-запроданца Бардаша в Россию

Велльбой, Бардаш / https://ua.depositphotos.com и УНИАН

Известный украинский рэпер Антон Wellboy крайне жестко высказался о предательстве Украины своего продюсера Юрия Бардаша. Такое поделился в интервью для программы "ЖВЛ".

"Он мне звонил. Я не знаю, с какой целью. Возможно, он был в нестабильном, неадекватном состоянии. Я его заблокировал, отписался в Instagram. Мне не о чем с ним говорить. Не хочется даже вспоминать этого человека", – рассказал артист.

Антон также еще раз напомнил, что разорвал сотрудничество с Бардашем из-за того, что он придерживался крайне активной пророссийской позиции. Кроме того, Wellboy отметил, что не стал вести никаких разговоров со своим бывшим продюсером.

Напомним, ранее советский и латвийский актер Ивар Калныньш рассказал, что навсегда прощается с российской сценой из-за несогласия с войной в Украине.

Также ранее стало известно, что российским артистам запретили со сцены говорить о войне и обязали избегать любых политических тем при проведении концертов.

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