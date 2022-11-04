Wellboy жестко прокомментировал побег своего экс-продюсера-запроданца Бардаша в Россию

Рэпер Wellboy (Антон Вельбой) высказался о предательстве своего экс-продюсера Бардаша, с которым перестал работать из-за его пророссийской позиции.
Известный украинский рэпер Антон Wellboy крайне жестко высказался о предательстве Украины своего продюсера Юрия Бардаша. Такое поделился в интервью для программы "ЖВЛ".
"Он мне звонил. Я не знаю, с какой целью. Возможно, он был в нестабильном, неадекватном состоянии. Я его заблокировал, отписался в Instagram. Мне не о чем с ним говорить. Не хочется даже вспоминать этого человека", – рассказал артист.
Антон также еще раз напомнил, что разорвал сотрудничество с Бардашем из-за того, что он придерживался крайне активной пророссийской позиции. Кроме того, Wellboy отметил, что не стал вести никаких разговоров со своим бывшим продюсером.
Напомним, ранее советский и латвийский актер Ивар Калныньш рассказал, что навсегда прощается с российской сценой из-за несогласия с войной в Украине.
Также ранее стало известно, что российским артистам запретили со сцены говорить о войне и обязали избегать любых политических тем при проведении концертов.
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