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"Он великий украинский артист": Антон WELLBOY планирует дуэт с Алексеем Арестовичем

31 мая 2022, 18:59

"Главное успокоительное Украины" кажется музыканту отличным партнером для творчества.

WELLBOY мечтает о дуэте с Алексеем Арестовичем / Коллаж

Украинский певец Антон Вельбой (WELLBOY) встретил и провел часть войны в Киеве с родителями. В интервью Славе Демину артист рассказал, как он проводил бомбежки в убежище у Золотых ворот, и как ему удавалось сохранять спокойствие.

Певец признается, остался в столице потому, что был уверен в ее защищенности. Он устроился в подвале с родителями и еще 80 посторонними весьма неплохо.

"Поначалу все очень боялись мародеров. Проверки были у нас, пароль "паляниця" – прямо как в фильме каком-то было: "кто такой, кто заходит?". У нас там была кухня, у меня мама готовила, супы всякие. И очень люди сдружились. У нас были там музыканты в бомбоубежище, композиторы и музыканты. Вечером доставали гитару, фортепиано... Как-то удавалось разрядить атмосферу. Была у нас душевая кабина в бомбоубежище и туалет в подвальном помещении, был типа бар, и хозяин – он очень хороший – дал ключи и пустил всех соседей, всех желающих вообще", - вспоминает Вельбой.

Однако он отмечает - его эмоциональное состояние сейчас оставляет желать лучшего. Артист переживает определенный "кризис веры": "Что нам веселиться? Оно здорово и прекрасно, мы там побеждаем, наши ребята мочат, но уже жизнь не будет такой как раньше. Конечно, она будет когда-нибудь лучше, она скоро будет лучше, и все будет прекрасно, но после увиденного и вообще ты разочаровываешься в мире. Или, например, думаешь: "Боже, если ты есть, то почему ты это не остановишь, что происходит вообще на свете?"

От грустных мыслей Вельбоя спасал Алексей Арестович с его прогнозами. "Я Арестовичу вообще кидаю огромный респект. Он мне нравится, он еще тот артист. Он великий украинский артист. Я хочу с ним feat", - делится планами певец.

После победы Украины Антон Вельбой не будет громко и с выпивкой радоваться миру. У него в планах совершенно другая картинка счастья: "Я буду ходить весь день и улыбаться. Я не буду пить водки, не буду напиваться. Я хочу собраться со своими друзьями и просто блин... Я представляю сейчас, как в фильме: закончится война, такое солнце светит просто, все люди выходят на улицу, я беру всех своих друзей, и мы бежим по свободному Киеву, все кричат ​​от счастья , все обнимаются, я снимаю футболку, начинаю махать – какие-то такие у меня кадры абсолютного счастья".

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