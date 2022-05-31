"Адам и Ева - русские, потому что голые и бедные": Татьяна Лазарева высмеяла пропагандистские шоу РФ

Татьяна Лазарева высмеяла пропагандистские шоу РФ / instagram.com/lazarevatut

Российская актриса и комедиантка Татьяна Лазарева имеет четкую антивоенную позицию и критикует российскую власть и пропаганду.

Недавно она присоединилась к проекту Студии Квартал 95 Байрактар News, где в карикатурном образе, очень похожем на официальную представительницу МИД рф Марию Захарову, она ведет шоу про историю мира с точки зрения россии. Таким образом артистка высмеивает российскую пропаганду, бесстыдно искажающую реальную историю в угоду рашистским идеалам.

"Здравствуйте. Это программа россия придумала все - урок неудобной истории мира, о которой нас просили молчать", - с этих слов начинается ролик, который Лазарева выложила на своей странице в Instagram.

Так артистка рассказала, что первые люди на земле, Адам и Ева, были русскими - бедными, голыми и голодными, ведь были вынуждены делить всего одно яблоко на двоих; динозавров тоже придумали русские, потому что им хотелось воевать, а НАТО тогда еще не было; название "Наша эра" - тоже идея русских, ведь все вокруг "наше", т.е. русское.

Не осталась без внимания и главная икона "русского мира", которой пропитанные кремлевской пропагандой рашисты поклоняются, как Богу: "А кто по вашему придумал Бога? Причем сначала он был простым полковником КГБ и носил дипломат за своим начальником, и только потом уже придумали, что он Бог".

Смешное на первый взгляд видео все же несет в себе невыносимую грусть. Его Лазарева подписала так: "Как жаль, что во времена Киевской Руси не было ФБ. А вот про сегодняшний день и историю в нем России соврать уже не получится. Продолжаю со своими новыми дружками из Студии Квартал 95 высмеивать агрессора сегодняшних дней. Историю переписывали, переписывали, да не выпереписывали".

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