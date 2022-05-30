Дмитрий Гордон в образе вампира изобразил покушение на Путина / instagram.com/gordondmytro

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон даже во время войны не теряет свое особенное чувство юмора - он умеет посмеяться над собой, но еще больше его любят за искрометные комментарии.

На своей странице в Instagram журналист опубликовал антипутинский коллаж, на котором он сам, в образе кровожадного вампира, держит в руках младенца с лицом путина. У ребенка рога и хвост, как у дьявола, а на запястье - повязка с фашистской символикой.

Гордон на картинке кровожадно скалится на младенца-путина, а журналист в реальной жизни прокомментировал рисунок так: "Чего только не сделаешь ради победы".

Мнения поклонников журналиста разделились: одни советуют жевать тщательней, чтобы тирания страны-агрессора, а вместе с ней и война в Украине, закончились.

Другие же переживают, чтобы Гордон не подхватил никакую заразу от такого сомнительного лакомства.

Дмитрий Гордон в образе вампира изобразил покушение на Путина / instagram.com/gordondmytro

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