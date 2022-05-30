"Нация первобытных дикарей. Позор на весь мир!": Панин набросился на "существо по имени Чичерина"

Преступную деятельность пропагандистки на территории Украины актер считает неадекватной и дикой.
Российский актер Алексей Панин придерживается стойкой антивоенной позиции и не раз нелестно высказывался в адрес рашистских артистов, которые поддерживают военную политику кремля.
Панина возмутила смена указателя на въезде в украинский город Мелитополь, который сейчас находится в оккупации. Помогать менять табличку с названием города на "Мелитополь. россия навсегда" помогала отпетая рашистка Юлия Чичерина, известная своей нездоровой украинофобией.
Актер признался, что с такими людьми ему стыдно иметь хоть что-то общее, и назвал поступок пропагандистки первобытным дикарством.
"Эти ублюдки считают что могут прийти в чужую страну и делать всё что им вздумается. Нация первобытных дикарей. Позор на весь мир! Позор, вместе с ними иметь один и тот же, русский паспорт!!! Помогает этим "воинам освободителям" существо по имени Юлия Чичерина. Назвать её девушкой, даже язык не поворачивается. ОНО.... СУЩЕСТВО......" - не сдерживая эмоций высказался Панин в своем Telegram-канале.
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Ранее российский музыкант Андрей Макаревич выступил с критикой рашистской пропаганды и тех, кто превозносит Z-символику.
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