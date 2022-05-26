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Оказался такой "гнилью": Панин дал ценный совет кремлевскому подхалиму Охлобыстину

26 мая 2022, 14:48

Актер резко осадил украинофоба Охлобыстина и заступился за Ксению Собчак.

Панин дал ценный совет кремлемскому подхалиму Охлобыстину / скриншот

Российский актер Алексей Панин резко прокомментировал оскорбительные слова украинофоба и путиниста Ивана Охлобыстина, который назвал его "матерым извращенцем".

Панин на своей страничке в Instagram упрекнул Охлобыстина в том, что тот желает смерти геям и пропагандирует геноцид украинцев.

"Жаль, что Иван Охлобыстин, на которого я когда-то смотрел с восхищением, оказался такой "гнилью". Человек который в открытую призывает убивать геев и поддерживает войну в Украине, позволяет себе комментировать морально-этические нормы. Абсурд!", - возмутился Панин.

Он напомнил, что несколько дней назад, он публично, оскорбил его и Ксению Собчак.

Читайте такжеЗаядлый путинист Охлобыстин назвал Галкина аномалией и мечтает о долгой войне в Украине"Я не расстроился. Я бы посоветовал Ивану, после всех его заявлений, засунуть язык в одно место и никогда больше его не доставать. Ну или доставать для прямого назначения. Лизать задницу кому-то в Кремле. Бондарчук поможет", - подытожил Панин.

Ранее российский актер Алексей Панин рассказал, почему многие россияне поддерживают войну Путина в Украине. В интервью украинской ведущей Наташе Влащенко Панин ответил на вопрос, как подобное беззаконие можно поддерживать.

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Алексей Панин Иван Охлобыстин
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