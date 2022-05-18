Рашистка Чичерина заявила о планах РФ захватить всю Европу

Ухмыляясь и покачиваясь, она предложила армии страны-агрессора осуществить агрессивную оккупацию.
Рашистка Юлия Чичерина, которая открыто поддерживает террористов в "ДНР" и "ЛНР", войну против Украины, и своей деятельностью разжигает ненависть к украинцам, сделала еще одно громкое заявление, от которого ей не отмыться.
Так на ее личном канале в Telegram появился видеофграмент из интервью, в котором она заявляет, что армии рф не стоит останавливаться на оккупации Украины, а хорошо бы захватить всю Европу.
Свои империалистические опусы Чичерина сопроводила нервным смешком, в кадре она пошатывалась, не могла устоять на одном месте.
На вопрос журналистки: "Где, по твоему мнению, должны остановиться российские военные?", пропагандистка разразилась тирадой, выражающей непристойные захватнические амбиции.
"Остановиться с завоеваниями? Сейчас, видишь, такая обстановка, что Финляндия и шведы хотят в НАТО... Я думаю, что мы остановимся... на каком-то берегу. Желательно на Атлантическом. Но можем и не останавливаться. Машина (армия рф - прим. редактора) мощная, ее сложно остановить, если она запущена. Поэтому мы готовы идти до конца", - сообщила рашистка.
Читайте также"Это чистая ложь!": Агутин и Варум открестились от поддержки Украины в войне против России
Ранее другую российскую пропагандистку, Маргариту Симоньян, уже опустили с небес на землю после ее глупой шутки про победу Украины на Евровидении.
Другие новости:
- "Надо начистить помойную харю прямо в зале": украинский комик глупо пошутил про погибших воинов ВСУ
- "Их прогибают, они не прогибаются": Собчак рассказала, как в РФ издеваются над группой Би-2 за отказ выступать под "Z"
- "Путин странно пахнет и не ест": политический эксперт США рассказал про президента РФ