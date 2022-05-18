Рашистка Чичерина заявила о планах РФ захватить всю Европу / instagram.com/julia_chicherina

Рашистка Юлия Чичерина, которая открыто поддерживает террористов в "ДНР" и "ЛНР", войну против Украины, и своей деятельностью разжигает ненависть к украинцам, сделала еще одно громкое заявление, от которого ей не отмыться.

Так на ее личном канале в Telegram появился видеофграмент из интервью, в котором она заявляет, что армии рф не стоит останавливаться на оккупации Украины, а хорошо бы захватить всю Европу.

Свои империалистические опусы Чичерина сопроводила нервным смешком, в кадре она пошатывалась, не могла устоять на одном месте.

На вопрос журналистки: "Где, по твоему мнению, должны остановиться российские военные?", пропагандистка разразилась тирадой, выражающей непристойные захватнические амбиции.

"Остановиться с завоеваниями? Сейчас, видишь, такая обстановка, что Финляндия и шведы хотят в НАТО... Я думаю, что мы остановимся... на каком-то берегу. Желательно на Атлантическом. Но можем и не останавливаться. Машина (армия рф - прим. редактора) мощная, ее сложно остановить, если она запущена. Поэтому мы готовы идти до конца", - сообщила рашистка.

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Ранее другую российскую пропагандистку, Маргариту Симоньян, уже опустили с небес на землю после ее глупой шутки про победу Украины на Евровидении.

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