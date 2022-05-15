Рашистка Симоньян сострила про победу Украины на Евровидении - в Сети ее опустили с небес на землю

Маргарита Симоньян прокомментировала победу Украины в Евровидении-2022 / Коллаж

Пророссийская журналистка Маргарита Симоньян решила прокомментировать победу Украины на Евровидении-2022 Турине.

Не оставив империалистические замашки правящей верхушки рф, пропагандистка предполагает, что Евровидение будет проходит в следующем году в России.

От этом она заявила на своей странице в Twitter. В комментариях Симоньян быстро напомнили, что как Украина одержала победу на международном песенном конкурсе, так за украинским народом будет победа над рф.

Также ее подкололи, что в следующем году ей придется искать работу на украинском телевидении, и ей сильно повезет, если ей позволят комментировать Евровидение-2023:

'Зато в следующем году Евровидение будет проходить в России', - лучший коммент от читателей. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) May 15, 2022

"Разве что Бобровидение".

"Через год ты будешь давать показания круглосуточно".

"Следующий год: "Як гарно заспівали наші фіналісти, це просто чудово", - заявила Симоньян".

"Ничего что начинаете на "Евро" у вас в стране уже не будет".

"Нет, падаль, на след Евровидении в Киеве ты будешь торговать чурчхелой, в тюремной робе".

"Россия уже в следующем году войдёт в состав Украины?"

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Ранее украинская телеведущая Катя Осадчая распекла Симоньян за призыв к ядерной войне и личный рай для русских.

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