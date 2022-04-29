"Боже, яке кончене": Осадчая распекла Симоньян за призыв к ядерной войне и личный рай для русских

Украинская ведущая мастерски била по болевым точкам, припомнив пропагандистке и мародерство оккупантов, и импортозамещение из-за умирающей экономики рф.
Украинская журналистка, телеведущая, модель и волонтерка Катя Осадчая шокирована тем, какая ерунда может твориться в головах граждан россии. Ярким примером, подтверждающим это, Осадчая посчитала недавнее выступление Маргариты Симоньян.
Журналистка-путинистка всерьез рассматривала вероятность разворачивания Третьей мировой войны или начало ядерной войны, как альтернативу ей. При этом Симоньян подчеркнула, что такие варианты ей кажутся более вероятными, чем поражение рф в войне, которую она развязала против Украины.
Сразу после ее рассуждений о ядерном ударе, Соловьев заявил: "Ну мы-то – в рай, а они просто сдохнут".
Осадчая добавила на свою страницу в Instagram этот фрагмент выступления Симоньян, "чтобы понимать, насколько масштабным может быть [бред - неценз.] в головах граждан россии".
"Готова к третьей мировой... Действительно, почему нет, стиральных машинок по миру дофига, а одежды разной ношеной, отправлять и отправлять… А ядерная война она будет где-нибудь (в другом месте - прим редактора)? Или они уже себе забронировали места в специальном раю для россиян, это ведь будет наверняка импортозамещенный рай, который до того был адом", - подколола путинскую пропагандистку Осадчая.
Гневную тираду Кати Осадчей о невысоком интеллекте и короткой памяти Симоньян и ее единомышленников поддержали ее поклонники в комментариях. В основном удивлялись очевидной болезненности убеждений рашистки:
"Які хворі люди!!!! Невиліковно!!!!"
"Боже, яке кончене".
"Капець, клініка..."
"Хвора мерзота".
"Генетично хворі люди".
"Что она несёт?"
"Не вистачає сил і нервів дивитись на цих тупих людей".
"Ні грама печалі, місце їм в пеклі ще треба заслужити".
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