"Как были тупыми, так и остались": Леди Гага со сцены оскорбила российские власти

Леди Гага назвала российские власти тупыми / instagram.com/ladygaga

Американская певица Леди Гага во время выступления в Лас-Вегасе высмеяла российскую власть.

Артистка играла на пианино, параллельно общаясь со зрителями. Она рассказала о том, какую сама внесла лепту в помощь Украине, а также выразила свое полнейшее осуждение россии за ее нападение на независимую страну.

Также артистка вспомнила свой концерт в москве в 2012 году. Тогда Леди Гага публично поддержала ЛГБТ-сообщество, которое в рф порицается. Она произнесла пламенную речь о толерантности и любви во всех ее проявлениях, и подчеркнула, что не боится даже сесть в русскую тюрьму, если ее арестуют прямо сейчас.

"Меня зовут Леди Гага. Мне 26 лет. Я живу на Манхэттене, в Нью-Йорке. И я уверена, что мужчины и женщины заслуживают любви в равной степени. Арестуй меня Москва. Мне [плевать - неценз.]", - сказала артистка тогда.

Естественно, ее не арестовали, что, впрочем, лишь доказывает, что политика кремля придерживается принципа "Все равны, но некоторые равнее".

Вспоминая этот случай на недавнем концерте в Лас-Вегасе, Леди Гага посмеялась над российской глупостью: "Они должны были арестовать меня в России, когда имели такой шанс. Я говорила им надеть на меня наручники. Они были тупыми в тот день, и остаются тупыми сейчас".

Lady Gaga: "They should’ve arrested me in Russia when they had the chance" pic.twitter.com/2g6FcR9Et8 — Gaga Daily (@gagadaily) April 25, 2022

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Ранее стало известно, что легендарный британский рок-музыкант, бывший лидер группы Black Sabbath Оззи Осборн и его супруга Шерон предоставят украинским беженцам свой особняк в Великобритании.

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