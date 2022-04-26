Принц Тьмы сделал громкое заявление: Оззи Осборн приютит украинских беженцев

Две украинских семьи смогут пожить в замке рок-легенды.
Легендарный британский рок-музыкант, бывший лидер группы Black Sabbath Оззи Осборн и его супруга Шерон предоставят украинским беженцам свой особняк в Великобритании.
Речь идет о замке в британском графстве Бакингемшир. Пара приобрела его в 1993 году - Шерон высоко оценила, что имение находится на отшибе, в максимальном отдалении от любых пабов и развлекательных заведений. Это пришлось очень кстати, когда Принц Тьмы пытался избавиться от алкогольной зависимости.
Семья Осборнов 25 лет проживает в США, и теперь готова вернуться домой, в Великобританию. Украинским беженцам рок-пара готова предоставить ту часть имения, которую они не используют, сообщают СМИ.
Осборны ожидают прибытия двух украинских семей. "То, что мы увидели, душераздирающе, и мы отвечаем на просьбу о помощи тех, кто находится на Украине. Оззи очень хорошо знают в Украине, я думаю, они будут счастливы", - говорит Шерон.
Рок-семейка также возмущена бюрократическими аспектами для принятия и размещения украинских беженцев у себя дома. По их мнению власть в лице Бориса Джонсона намеренно замедляет этот процесс.
читайте такожАктриса "Сватов" рассказала, как отреагировали ее коллеги на нападение России на Украину
Ранее певица Шер заявила, что готова принять у себя дома несколько украинских семей, которые вынуждены были покинуть Украину из-за российского вторжения.
Другие новости:
- Осадчая серьезно отнеслась к идее Горбунова усыновить ребенка - пара уже узнает о процедуре
- "Русня изнасиловала наш дом": шеф-редактор Орла и Решки показала разрушенный рашистами дом в Ирпене
- "Твое лицо, когда обменял батю на берцы": Потап показал довольных людей, получивших жалкую компенсацию от России