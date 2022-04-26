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Принц Тьмы сделал громкое заявление: Оззи Осборн приютит украинских беженцев

26 квітня 2022, 17:56

Две украинских семьи смогут пожить в замке рок-легенды.

Оззи Осборн поселит украинских беженцев у себя дома / instagram.com/ozzyosbourne

Легендарный британский рок-музыкант, бывший лидер группы Black Sabbath Оззи Осборн и его супруга Шерон предоставят украинским беженцам свой особняк в Великобритании.

Речь идет о замке в британском графстве Бакингемшир. Пара приобрела его в 1993 году - Шерон высоко оценила, что имение находится на отшибе, в максимальном отдалении от любых пабов и развлекательных заведений. Это пришлось очень кстати, когда Принц Тьмы пытался избавиться от алкогольной зависимости.

Семья Осборнов 25 лет проживает в США, и теперь готова вернуться домой, в Великобританию. Украинским беженцам рок-пара готова предоставить ту часть имения, которую они не используют, сообщают СМИ.

Осборны ожидают прибытия двух украинских семей. "То, что мы увидели, душераздирающе, и мы отвечаем на просьбу о помощи тех, кто находится на Украине. Оззи очень хорошо знают в Украине, я думаю, они будут счастливы", - говорит Шерон.

Рок-семейка также возмущена бюрократическими аспектами для принятия и размещения украинских беженцев у себя дома. По их мнению власть в лице Бориса Джонсона намеренно замедляет этот процесс.

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Ранее певица Шер заявила, что готова принять у себя дома несколько украинских семей, которые вынуждены были покинуть Украину из-за российского вторжения.

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