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"Кто пишет букву Z — да пошли они в ...": Андрей Макаревич высказался о российской пропаганде

28 мая 2022, 20:25

Не оставил музыкант без внимания и право выбора

Макаревич раскритиковал тех, кто поддерживает рашизм / Скриншот

Российский рок-музыкант, лидер группы Машина Времени Андрей Макаревичрассказал, что думает о пропаганде рф, тех кто ее поддерживает и ей следует, а также возможно ли противостоять ей.

Артист подчеркнул, что мотивация артистов, которые ездят с турами за войну с рашистской символикой наперевес, ему не то, чтобы непонятна. Людей, которые одобряют военную агрессию Макаревич автоматически вычеркивает из своей жизни, а значит и их мысли и судьбы теряют для него всяческий интерес.

"Зачем мне их понимать? Мне не интересно их анализировать. Абсолютно. Столько интересных вещей на свете, а я буду это анализировать...", - заявил музыкант. Также он добавил, ссылаясь на недавний Форум свободной культуры, который произошел в Израиле, и гостей, его посетивших (Пугачева, Гребенщиков, Смехов и пр.): "Я получаю колоссальное наслаждение, что слушаю тех, кто здесь собрался. Вот они мне интересны. Всю жизнь были интересны. Есть возможность послушать их. А кто пишет букву Z — да пошли они в [зад - неценз.]".

На вопорос, можно ли противостоять рашистской пропаганде простому населению рф, а также тем, кого отправляют на войну, Андрей Макаревич ответил: "Если власть, обладающая мощнейшей машиной пропаганды, несколько лет старательно и профессионально добивается того, чтобы этот раскол (между странами и культурами - прим. редактора) был... Можно ли как-то этому противостоять? ... Я не готов давать советы. В таких вещах каждый человек делает свой выбор сам."

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Ранее российский рок-исполнитель Валерий Кипелов выступил на концерте в поддержку путина и войны в Украине.

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