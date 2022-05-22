"Нацисты сами все разбомбили": Макаревич прокомментировал расстрел эко-парка в Харькове рашистами

Артист подшутил над методами оккупантов "освобождать" Украину.
Российский музыкант, лидер группы Машина времени Андрей Макаревич высказался об "освободительных" операциях, которые рашисты проводят среди мирного населения Украины и гражданских объектов.
Артист с начала полномасштабной войны в Украине критикует российскую власть и настоящий геноцид украинского народа, который пропагандисты называют "спецоперацией".
Макаревичу показался безумно нелепым тот факт, что в начале войны войска рф обстреливали "Фельдман Экопарк" - уникальный зоопарк в Харькове.
Комментируя это событие, музыкант высмеял, как пропагандисты оправдываются за бомбежку невоенных объектов.
"В Харькове [разбомбили - неценз.] уникальный зоопарк. То ли спецоперация по освобождению животных, то ли нацисты-наркоманы сами все разбомбили..." - написал Макаревич на своей странице в Facebook.
Читайте также"Торгуют совестью": российский музыкант высказался насчет "Z-артистов"
Ранее Андрей Макаревич опубликовал редкий снимок с вечеринки с участием Аллы Пугачевой и Бориса Гребенщикова.
Другие новости:
- Не рвите, мама, глотку: дочь Ольги Сумской застукали на красной дорожке в РФ
- Народный артист России Александр Филиппенко надел вышиванку в знак поддержки Украины
- "Вы приезжайте, море осталось": Осадчая растрогала щемящей историей маленького мальчика из Мариуполя