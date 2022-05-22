"Нацисты сами все разбомбили": Макаревич прокомментировал расстрел эко-парка в Харькове рашистами

Макаревич прокомментировал обстрел зоопарка в Харькове / facebook.com/makarevichav

Российский музыкант, лидер группы Машина времени Андрей Макаревич высказался об "освободительных" операциях, которые рашисты проводят среди мирного населения Украины и гражданских объектов.

Артист с начала полномасштабной войны в Украине критикует российскую власть и настоящий геноцид украинского народа, который пропагандисты называют "спецоперацией".

Макаревичу показался безумно нелепым тот факт, что в начале войны войска рф обстреливали "Фельдман Экопарк" - уникальный зоопарк в Харькове.

Комментируя это событие, музыкант высмеял, как пропагандисты оправдываются за бомбежку невоенных объектов.

"В Харькове [разбомбили - неценз.] уникальный зоопарк. То ли спецоперация по освобождению животных, то ли нацисты-наркоманы сами все разбомбили..." - написал Макаревич на своей странице в Facebook.

Макаревич прокомментировал обстрел зоопарка в Харькове / facebook.com/makarevichav

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Ранее Андрей Макаревич опубликовал редкий снимок с вечеринки с участием Аллы Пугачевой и Бориса Гребенщикова.

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