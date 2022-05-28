Валерий Кипелов "топит" за Путина: рокер сделал громкое заявление о войне

Валерий Кипелов выступил за войну в Украине / instagram.com/kipelovofficial

В то время как мировые рок-легенды вроде Оззи Осборна, всячески поддерживают Украину в ее сражении против рашистов, Валерий Кипелов, один из основателей и солистов группы Ария, решил, что будет следовать на поводке за путиным и его военной политикой.

Пропутинского певца возмутило выступление другого российского рокера Юрия Шевчука, в котором он нелестно отозвался о путине и рассказал, что, по его мнению, такое родина.

В пику солисту ДДТ Кипелов закончил один из своих концертов речью, щедро приправленной пропагандистскими лозунгами.

"Для меня Родина – это вы. Родина – это Юрий Гагарин, это наше Знамя Победы. Это великий хоккеист Валерий Харламов, это Чехов, это Чайковский. Это мои близкие, мои дети, мои внуки. Это всё – моя Родина. Победа будет за нами!" - выкрикнул он. Покидая сцену, Кипелов повторял "Храни вас Бог".

Певец в 2014 году поддержал путина в его решении об аннексии Крыма и является ярым противником оппозиционного протестного движения в рф.

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