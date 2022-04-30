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"Мы сейчас смотрим на вас, как на старших братьев и сестер": Татьяна Лазарева обратилась к украинцам

30 апреля 2022, 14:22

Ведущая, от лица россиян, которые не хотят быть уродами, как "этот урод, окруживший себя такими же уродами, что сейчас у власти", восхитилась героизмом Украины.

"Мы вместе с вами говорим Слава Украине! Слава Украине, которая борется сейчас за свою и за нашу свободу", - Татьяна Лазарева / instagram.com/lazarevatut

Российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева, которая публично осуждает войну и поддерживает Украину в противостоянии российским оккупантам, обратилась к украинцам от лица всех тех россиян, которые не хотят быть "уродами" и сопротивляются кремлевскому диктатору.

"Я буду настаивать на том, что мы с вами из одной семьи. А в семье, как известно, не без урода, и к сожалению этот урод, окруживший себя такими же уродами, сейчас находятся у власти россии. Но это не означает, что все россияне такие же уроды. Я говорю с вами от имени россиян, которые против войны. Нас сегодня называют предателями и врагами народа, хотя, как мы знаем из нашей общей истории, врагами народа называли тех, кто беспокоится за судьбу страны, и за судьбу того самого народа. Того народа, который до сих пор живет в нищете и бесправии. Который не знает и не ищет свободы, который так и не смог поднять голову, как это смогли сделать вы за годы своей независимости. К свободе очень быстро привыкаешь, в этом я вам сильно завидую. Вас уже нельзя обмануть так, как нас, в отличие от нас. Вы прошли слишком сложный и кровавый путь, и знаете цену себе и своей свободе. И знаете за что, и с каким врагом вы сейчас боретесь", - говорит Лазарева.

Ведущая подчеркивает - у россии и Украины сейчас один враг, атакующий нашу стране извне, а их - пожирающий изнутри.

"Мы ничего не сумели сделать с уродами, которые стоят у власти, так же как и наши братья и сестры в Беларуси ничего не смогли сделать со своим уродом, который так и продолжает там быть", - сожалеет артистка.

Она также подчеркивает, что несмотря на реальные угрозы их жизни, некоторые россияне все же продолжают бороться против кровавого режима, и надеются, что однажды им удастся хоть приблизится к Украине, которая теперь стала "старшим братом" - мудрым и способным позаботиться о себе и близких.

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В завершение своей речи Лазарева назвала украинцев героями: "Я обращаюсь к вам: пожалуйста, не отворачивайтесь от нас, не отвергайте нас с нашей борьбой. Не проклинайте всех россиян. Наверное мы сейчас смотрим на вас, как на старших братьев и сестер, более умудренных опытом. И смотрим мы на вас, как на старших братьев и сестер, именно взглядом людей, которые учатся у вас стойкости, смелости и героизму. И мы вместе с вами говорим Слава Украине! Слава Украине, которая борется сейчас за свою и за нашу свободу. Слава героям. Вам".

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Ранее белорусский актер и телеведущий Дмитрий Танкович на украинском языке публично объявил о том, что утратил к россиянам всяческое уважение, и считает их трусами.

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