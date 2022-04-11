УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Проукраинскую ведущую Татьяну Лазареву "убили" русские пропагандисты

11 апреля 2022, 21:52

Российская артистка объяснила наглядно, почему не стоит доверять российским СМИ.

Татьяну Лазареву похоронили росСМИ / instagram.com/lazarevatut

Российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева, которая публично поддерживает Украину в противостоянии российским оккупантам, рассказала, что в российских СМИ ее активно "хоронят".

Она опубликовала заметку под заголовком "Всем привет! Мы с того света". Свой пост она проиллюстрировала скрином из видео, на котором видно ее черно-белое фото и горящая свеча.

"Вот такие новости стали появляться. Мне пишут и звонят обеспокоенные друзья. Я говорю с ними, ржу и успокаиваю, и пишу тут, чтобы подтвердить, что я пока живая и здорова, и как в том анекдоте про Рабиновича - как здоровье, Соломон? - Не дождётесь!" - пошутила Лазарева.

Далее она подчеркнула, что сегодня российским СМИ верить не стоит. Ведь они готовы лгать, оскорблять, и "хоронить" любого, кто выступает против путинской власти.

"Любой информации из России сейчас верить нельзя. Они все врут. Это я вам пишу, живая и невредимая", - подчеркнула ведущая.

Читайте такжеЛазарева после событий в Буче: как украинцы могут брать в плен россиян и гуманно с ними общаться

Ранее белорусский актер и телеведущий Дмитрий Танкович на украинском языке публично объявил о том, что утратил к россиянам всяческое уважение, и считает их трусами.

Другие новости:

viber
война в Украине шоу-бизнес вторжение России военное вторжение российское вторжение Татьяна Лазарева новости шоу бизнеса война России и Украины
Реклама
Популярное
"Вряд ли отвоюем юг": эксперт раскрыл сценарий и сроки окончания войны"Вряд ли отвоюем юг": эксперт раскрыл сценарий и сроки окончания войны Военные аналитики США раскрыли неожиданное направление нового удара РФВоенные аналитики США раскрыли неожиданное направление нового удара РФ Расследователь группы Bellingcat спрогнозировал скорый конец войны в Украине, но с одним нюансомРасследователь группы Bellingcat спрогнозировал скорый конец войны в Украине, но с одним нюансом В Украину идет настоящая весна: когда разогреет до +23В Украину идет настоящая весна: когда разогреет до +23 В Днепре больше нет аэропорта - оккупанты безбожно бомбят город и областьВ Днепре больше нет аэропорта - оккупанты безбожно бомбят город и область
Поддержите Главред

Последние новости

22:24

Стало трудно дышать: оккупанты сбросили на Мариуполь отравляющее вещество - Азов

22:13

"Она не собиралась ни на кого нападать": Галкин в ужасе показал горе маленькой украинки из МариуполяВидео

22:12

Макрон поведал, при каком условии готов незамедлительно посетить КиевВидео

22:02

Сардины vs анчоусы: какие консервы полезнее и питательнееВидео

21:58

У РФ нет ресурса для успеха на Донбассе в ближайшее время - эксперты СШАВидео

Реклама
21:52

Проукраинскую ведущую Татьяну Лазареву "убили" русские пропагандисты

21:43

Рашистов постреляли как в тире: ВСУ уничтожили танковую колонну РФВидео

21:38

Невероятная удача и магнит денег: 5 знакам зодиака превосходно повезет в полнолуние 16 апреляВидео

21:26

"Оптимизма нет": канцлер Австрии высказался о переговорах с ПутинымВидео

20:58

Путин устроил охоту на ведьм: задержан идеолог "русской весны" Сурков – источник

20:48

Bloomberg отказался от русскоязычной версии новостейВидео

20:45

Дэвид Бекхэм сделал сыну и его невесте-миллионерше умопомрачительный подарок

20:37

МиГ-29 и мощные САУ: в Словакии заговорили о переброске нового вооружения в УкраинуВидео

20:37

Россия объявила дефолт по внешнему долгу – CNNВидео

20:32

Оккупанты разворотили квартиру украинского чемпиона: появились жуткие кадрыВидео

20:16

Ермак назвал главное условие победы в войне с РоссиейВидео

20:14

Как долго осталось Путину: эксперт рассказал, чего ожидать от предшественников диктатораВидео

20:10

Приметы на 13 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:58

Груз 200 для Ставрополя: ВСУ уничтожили подполковника РФ - начальника артразведкиВидео

19:58

Война в Украине и подмена понятий по-российски: почему то, что в РФ патриотизм, у нас – "неонацизм"мнение

Реклама
19:41

Гороскоп для Украины: астролог назвала новую дату масштабного наступления войск России на УкраинуВидео

19:41

РФ рождает "путиных": дипломат объяснил, почему новый лидер не изменит агрессивную РоссиюВидео

19:33

В Луганске оккупанты объявили очередную волну мобилизации - ГенштабВидео

19:26

Атака с двух флангов: в ВСУ раскрыли вероятный сценарий нового удара РФВидео

19:18

"Раненых лошадей пристреливают": командир РФ застрелил солдата на глазах у другихВидео

18:58

Евросоюз начал работу над новым пакетом санкций с нефтяным эмбарго РФВидео

18:55

У Путина есть два варианта смерти: таролог рассказала, кто "уберет" российского диктатора

18:45

Друзья любовницы Путина просят помочь остановить войну: как Кабаева может повлиять на диктатора

18:35

Жену жестоко изнасиловали орки: под Киевом нашли тело мужчины, пытавшегося защитить семьюВидео

18:25

Вторая армия мира садится в лужу: как хваленое оружие РФ терпит поражение в войне в Украинемнение

18:25

Удача в деньгах и воплощение желаний: знаки, которым повезет в полнолуние 16 апреля

18:23

Дэниел Рэдклифф завершает актерскую деятельность

17:57

Распороли брюхо "Крокодилу": ВСУ уничтожили российский вертолет Ми-24Видео

17:55

Приметы на 12 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

17:54

В ОП объяснили, кто будет извещать о возможности вернуться домой

17:37

Бункерный Бонапартик снова затевает наступление, но им он себя и погубитмнение

17:31

Орков отправили на концерт Кобзона: в ВСУ показали удачную "охоту" на технику оккупантовВидео

17:21

Прямое вмешательство России: следствие назвало причину Смоленской катастрофыВидео

17:18

"Власти стран мира знали - Россия готовит расстрельные списки": у Зеленского призвали задушить РФ топливным эмбарго

17:05

Белорусский ведущий перешел на украинский язык и рассказал, за что не уважает русскихВидео

Реклама
17:03

РФ почти закончила подготовку, скоро начнется наступление на Донбассе – Минобороны УкраиныВидео

16:57

Зеленский назвал Путина "нерукопожатым" и обвинил в военных преступленияхВидео

16:50

Россияне-агрессоры готовятся к партизанской войне на территории РФ - украинская разведкаВидео

16:42

В сети показали новые хоромы Пугачевой в ИзраилеВидео

16:34

"Мы не готовы отдавать территории": Зеленский назвал, что будет победой Украины в войне с РФВидео

16:15

Восхитительные гренки из лаваша из трех ингредиентов: готовить всего 2 минутыВидео

16:14

Постсоветского пространства больше нет: как Россия сама разрушила мечты о новом СССРмнение

16:00

Теперь будет служить ВСУ: украинские бойцы захватили "российскую гордость" – танк Т-80Видео

15:58

"Бей и беги": в США раскрыли военную тактику "железного" главкома ВСУ Залужного

15:57

Позорно отступая, РФ заминировала все, что можно: Потап показал, как разминируют украинские городаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять