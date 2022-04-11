Проукраинскую ведущую Татьяну Лазареву "убили" русские пропагандисты

Татьяну Лазареву похоронили росСМИ / instagram.com/lazarevatut

Российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева, которая публично поддерживает Украину в противостоянии российским оккупантам, рассказала, что в российских СМИ ее активно "хоронят".

Она опубликовала заметку под заголовком "Всем привет! Мы с того света". Свой пост она проиллюстрировала скрином из видео, на котором видно ее черно-белое фото и горящая свеча.

"Вот такие новости стали появляться. Мне пишут и звонят обеспокоенные друзья. Я говорю с ними, ржу и успокаиваю, и пишу тут, чтобы подтвердить, что я пока живая и здорова, и как в том анекдоте про Рабиновича - как здоровье, Соломон? - Не дождётесь!" - пошутила Лазарева.

Далее она подчеркнула, что сегодня российским СМИ верить не стоит. Ведь они готовы лгать, оскорблять, и "хоронить" любого, кто выступает против путинской власти.

"Любой информации из России сейчас верить нельзя. Они все врут. Это я вам пишу, живая и невредимая", - подчеркнула ведущая.

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Ранее белорусский актер и телеведущий Дмитрий Танкович на украинском языке публично объявил о том, что утратил к россиянам всяческое уважение, и считает их трусами.

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