Российская телеведущая, которая встретила войну в Киеве, предложила сравнять Россию с землей

Татьяна Лазарева была в Киеве 24 февраля, когда началось полномасштабное военное вторжение РФ в Украину / instagram.com/lazarevatut

Российская актриса, телеведущая и общественный деятель Татьяна Лазарева прочувствовала весь ужас полномасштабного военного вторжения России в Украину на себе - 24 февраля она находилась в Киеве, приехала на съемки шоу Лига смеха.

Некоторое время она находилась в Украине и не боялась называть вещи своими именами - в социальных сетях артистка открыто заявляла о нападении войск РФ. Не раз она подчеркивала - за ее слова на родину, в Россию, ей теперь путь заказан.

Она и прежде поддерживала Украину - в 2014 году она была одной из общественных деятелей, которые подписали заявление о прекращении оккупации Крыма.

Сейчас оппозиционерка выехала из Украины в Испанию и не спешит возвращаться в РФ. В интервью для YouTube-канала Продолжение следует Лазарева заявила, что ответственность за войну в Украине несет весь российский народ, который не торопится противостоять агрессору Путину: "Русский народ несет ответственность большую (за войну - прим. редактора). Ну да, всему обществу капец. Нужно всю Россию сравнять с землей и построить новую".

Также артистка уверена - Россию, не зависимо от того, чем и когда закончится война в Украине, ждет упадок и гражданская война.

"К осени мы будем видеть ужасающий распад общества. Бедность, нищета, голод и плюс гражданская война. Я не очень горю желанием возвращаться. Извините, но есть возможность. Очень сочувствую тем людям, которые будут там жить. Именно их я хочу как-то поддерживать. Это гражданская война. Хаос", - подчеркнула Лазарева.

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Ранее Светлану Лободу убрали из черного списка артистов, поддерживающих войну. Долгое время она бездействовала, поэтому ее молчание приравнивали к прямому содействию страны-агрессора.

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