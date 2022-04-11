Белорусский ведущий перешел на украинский язык и рассказал, за что не уважает русских

Дмитрий Танкович на украинском языке рассказал, почему не уважает русских / instagram.com/tankovichd

Белорусский актер и телеведущий Дмитрий Танкович публично объявил о том, что утратил к россиянам всяческое уважение, и считает их трусами.

Свою позицию он высказал в интервью для Зіркового шляху. Артист принял участие в благотворительном концерте под названием "Доброго вечора, ми з України" в Варшаве. За его кулисами он поделился с журналистами своим видением войны в Украине.

Танкович строит карьеру на украинском телевидении с 2009 года. Ранее он высказывался против власти президента Лукашенко в его родной Беларуси, теперь поддерживает свою вторую родину, Украину, в противостоянии российскому оккупанту.

Из патриотических чувств Танкович даже заговорил на украинском языке - рассказал Зірковому шляху, что перестал уважать русских, как нацию, за их малодушие. Он растерял всех русских товарищей, потому что те замалчивают преступления Путина против украинского народа из страха, и ничего не желают слышать.

"Я могу сейчас сказать на камеру - я не уважаю эту нацию, я не уважаю россиян, потому что считаю из трусами", - подчеркнул Дмитрий Танкович.

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Ранее российская телеведущая Татьяна Лазарева, которая встретила войну в Киеве, предложила сравнять Россию с землей - таким она видит единственный шанс этой нации на спасение.

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