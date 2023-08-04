УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Wellboy впервые показал фото со своей любимой

Алена Кюпели
4 августа 2023, 12:21 обновлено 4 августа, 12:40
29
Украинский артисти Антон Wellboy показал свою девушку во время поездки в лифте.
Веллбой нашел себе вторую половинку
Веллбой нашел себе вторую половинку / Коллаж Главред, фото Instagram/a.wellboy

Украинский певец, который выступает под псевдонимом Wellboy и поет в своем уникальном стиле, поделился подробностями личной жизни.

Так, на своей странице в Instagram, артист показал свою возлюбленную, наверное за все время своей популярности. Артист опубликовал фото из лифта, где обнимает за бедра блондинку, которая делает в этот момент селфи в лифте.

видео дня
Wellboy впервые показал фото со своей любимой
Wellboy и его девушка в лифте. Фото Instagram/a.wellboy

Напомним, ранее стало известно о том, что певец Wellboy (Антон Вельбой) начал сотрудничество с продюсерским центром MOЗGI Entertainment, основателем которого является продюсер Потап и его бывшая жена Ирина Горовая.

Ранее артист Антон Wellboy также высказался о предательстве своего экс-продюсера Бардаша, с которым перестал работать из-за его пророссийской позиции.

Вас также может заинтересовать:

Реклама

Главное за день

"Не надо питать иллюзий": ВСУ ждут очень тяжелые бои на фронте - Пентагон

"Не надо питать иллюзий": ВСУ ждут очень тяжелые бои на фронте - Пентагон

11:39 Украина
Дрон подбил лучший десантный корабль Северного флота РФ: в Сети появились кадры атаки

Дрон подбил лучший десантный корабль Северного флота РФ: в Сети появились кадры атаки

10:23 Украина
"Мы обещали насыщенный сезон "бавовны": ВСУ - о ночных взрывах в Крыму

"Мы обещали насыщенный сезон "бавовны": ВСУ - о ночных взрывах в Крыму

10:01 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:22

Почему говорить "піцерІя" и "начИнка" – неправильно: Авраменко ошарашил объяснением

12:21

Wellboy впервые показал фото со своей любимой

12:08

Военком за время войны стал долларовым миллионером: его отправили на фронт

11:59

Путин больше не управляет войной, все держит одна из групп Кремля – Жданов

11:58

"Морской державе" в Новороссийске отвесили унизительную пощечинумнение

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:39

"Не надо питать иллюзий": ВСУ ждут очень тяжелые бои на фронте - Пентагон

11:37

"Не смотрите! Это пропаганда": холостяк Топольский устроил истерику из-за фильма "Барби"

11:20

"Бавовна" будет цвести, это необратимо": в ОК Юг отреагировали на взрывы в Крыму и НовороссийскеВидео

11:03

На Солнце произошла сильная вспышка: Украину накроет мощная магнитная буря

Реклама
10:52

Передозировка водой: умерла молодая мама двоих детей

10:23

Дрон подбил лучший десантный корабль Северного флота РФ: в Сети появились кадры атакиВидео

10:15

В Белгородской и Курской областях вооружили "тероборону": выдали охотничьи ружья

10:01

"Мы обещали насыщенный сезон "бавовны": ВСУ - о ночных взрывах в Крыму

09:46

Атака дронов на Новороссийск: подбит большой десантный корабль РФ - СМИВидео

09:45

Неутешительные новости: сестра Селин Дион поделилась новостями о здоровье певицы

09:34

Россияне обстреляли ТЦ, церковь больницу в Херсоне: ранены 9 человекВидео

09:18

Польша – об угрозах из Беларуси: вертолеты у границ, без колебания откроем огонь

09:00

Будут серьезные неприятности: астролог назвал дни, когда не стоит никуда ехать

08:35

В Крыму гремели мощные взрывы: Феодосию атаковали дроныВидео

08:28

ВСУ наступают в сторону Мелитополя и Бердянска, враг постепенно отступает – NYT

Реклама
08:25

Почему Польша и Украина окончательно не поссорятсямнение

08:02

Гороскоп на завтра 5 августа 2023: Ракам - травма, Весы - с деньгами будет туго

07:48

Популярная украинская певица показала беременный живот

07:34

"Бавовна" в Новороссийске: дроны атаковали военно-морскую базу РФВидео

06:56

Контрнаступление может иметь успех: в Time назвали условия

05:00

Самая модная прическа 2023: стрижка Hush Cut проста в укладке и круто омолаживаетФото

04:30

"Говорить надо только с РФ": майор запаса ВСУ назвал единственное условие успешных переговоровВидео

04:17

Какой сегодня праздник 4 августа: кого нужно поздравить в этот день

03:45

Из-за "бавовны" в Крыму оружие к оккупантам идет с опозданием - ОК "Юг"

03:15

Марк Цукерберг рассорился с женой из-за травы

02:45

"Оживление врага": эксперт раскрыл планы россиян на Купянско-Лиманском направлении

02:20

ВСУ близки к тому, чтобы прорвать "линию Суровикина" - ГетьманВидео

01:35

Эксперт пояснил, как лучше всего бороться с русскими дронами

00:15

Жена турецкого мачо Озвичита показала великолепную фигуру в джинсовом бикини

03 августа, четверг
23:53

РФ бомбит Украину ракетами, которые Киев передал Москве в 1999 году

23:27

Мы не будем обстреливать или штурмовать Донецк - майор ВСУВидео

22:50

Москва особенно уязвима, там почти нет ПВО - ГУР

22:42

ВСУ столкнулись с новой проблемой на фронте: оккупанты прибегли к циничному шагу

22:03

Всего за 15 минут: девушка легко очистила расческу от волос и жираВидео

21:50

Штурмы очень жестокие, ситуация сложная на всех направлениях - Зеленский

Реклама
21:06

Влад Яма похвастался наградой от украинских военных

21:06

Трусить будет сильно: Украину накрыла мощная магнитная буря

20:56

"Контрнаступление в действии": майор запаса раскрыл, когда ВСУ подойдут к КрымуВидео

20:29

Мужчина показал, что делать, чтобы молоко не скисало

20:15

Барби курильщика: Анастасию Волочкову заплевали за пошлый "розовый" образВидео

20:07

Польша перебросила ударные вертолеты ближе к Беларуси: готова применить оружие

19:58

В Украине наладили мощное производство боеприпасов

19:28

"Шахед" мог упасть на территории Румынии: в Минобороны страны проверяют

19:10

О последних скандалах в украинско-польских отношенияхмнение

18:50

Атакует настоящее "пекло": в Украине ударит +36

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять