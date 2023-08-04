Wellboy впервые показал фото со своей любимой

Украинский артисти Антон Wellboy показал свою девушку во время поездки в лифте.

https://stars.glavred.info/wellboy-vpervye-pokazal-foto-so-svoey-lyubimoy-10490740.html Ссылка скопирована

Веллбой нашел себе вторую половинку / Коллаж Главред, фото Instagram/a.wellboy

Украинский певец, который выступает под псевдонимом Wellboy и поет в своем уникальном стиле, поделился подробностями личной жизни.

Так, на своей странице в Instagram, артист показал свою возлюбленную, наверное за все время своей популярности. Артист опубликовал фото из лифта, где обнимает за бедра блондинку, которая делает в этот момент селфи в лифте.

видео дня

Wellboy и его девушка в лифте. Фото Instagram/a.wellboy

Напомним, ранее стало известно о том, что певец Wellboy (Антон Вельбой) начал сотрудничество с продюсерским центром MOЗGI Entertainment, основателем которого является продюсер Потап и его бывшая жена Ирина Горовая.

Ранее артист Антон Wellboy также высказался о предательстве своего экс-продюсера Бардаша, с которым перестал работать из-за его пророссийской позиции.

Вас также может заинтересовать: