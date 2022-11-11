Молодой украинский артист стал новым протеже Потапа

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Певец Wellboy (Антон Вельбой) начал сотрудничество с продюсерским центром MOЗGI Entertainment, основателем которого является продюсер Потап и его бывшая жена Ирина Горовая.

"Теперь команда MOЗGI Entertainment занимается букингом концертов Wellboy и становится партнером по его работе с брендами и рекламными интеграциями. Как самокруточки бумага мы слепились. Неуемная творческая энергия Wellboy + наша многолетняя профессиональная экспертиза = идеальное сочетание! Объединяемся – делаем индустрию крепче", - сказано на официальной странице центра в Instagram.

Wellboy пришлось искать себе нового продюсера после того, как ему пришлось расстаться со своим предыдущим продюсером, Юрием Бардашем, сбежавшим в РФ.

Напомним, ранее скандальная украинская певица Анастасия Приходько, которая буквально ненавидит своего коллегу по цеху, певца и пролюсера Потапа, назвала истинную причину его возвращения в Украину.

Так, в интервью "Люкс FM" певица рассказала, что у Потапа оказалась очень прозаичная причина для возвращения, а именно, по словам Приходько, Потап вернулся, чтобы принять участие в шоу. Приходько также заявила, что Потап стал для нее наибольшим разочарованием среди звезд после 24 февраля.

"Потому что когда он начал давать интервью, что в бытность в Испании его записали в тероборону в Украине, я считаю, что это уже полная ахинея – такое нести", – сказала исполнительница.

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