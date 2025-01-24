Известный блогер удивил признанием о проблемах с алкоголем и наркотиками

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- У Александра Волошина проблемы с алкоголем и наркотиками
- Блогер пообещал не употреблять алкоголь и наркотики до конца года
Известный украинский блогер Александр Волошин, который уехал из Украины, удивил подписчиков откровенным признанием. Он рассказал о своих жестких проблемах с алкоголем и наркотиками. Об этом он признался на своей странице в Instagram.
Волошин откровенно рассказал о том, что пытался сбежать от себя и своих мыслей, находя спасение в алкоголе и разных наркотических средствах. Переломным моментом стала для него ситуация с "Охматдетом". Тогда блогер собирал деньги на помощь детям после обстрела детской больнице. В Сети были слухи о том, что блогер якобы присвоил эти деньги. Позже он опубликовал все отчеты и опроверг эту информацию.
"После истории с "Охматдетом" перевернулась вся жизнь и, наверное, это меня убило. Сейчас в течение года пытаюсь переродиться. И очень часто я убегал от себя и мыслей в алкоголь и наркотические вещества. После этой ситуации я до сих пор не пришел в себя. До семи утра сейчас просто "висел". Но пришел домой и понял, что не туда качусь. Сейчас даже самая маленькая ситуация может выбить меня из колеи. Понимаю, что очень большая вина в том, что я убегал от себя в алкоголь и все остальное", – сказал Волошин.
Он решил дать себе слово и до конца года не пить алкоголь и не употреблять наркотические средства. Волошин говорит, что такое публичное признание станет для него стимулом сдержать это слово.
"Не могу сказать, что я наркоман или алкоголик, но я срываюсь раз-два в неделю, но оно меня убивает", - подчеркнул Александр.
Блогер Александр Волошин - последние новости
Как сообщал ранее Главред, Александр Волошин объявил о примирении с Тринчер. После расставания и выезда из Украины он решил заняться духовными практиками и обратился за помощью к бывшей жене. Блогер-беглец сообщил, что на этой почве не просто сблизился с Тринчер, а пара даже помирилась. Эта новость, похоже, самого Александра привела в неописуемый восторг.
Позже Анна Тринчер высказалась про беглеца Волошина. Украинская певица дала комментарий прессе.
"Я думаю, что он в какой-то момент просто потерял себя и стал не на тот путь. Но я всегда верила в него как в человека, и я верю, что у него найдется сила, может уже так и случилось, вернуть себя себе", - говорит Анна Тринчер.
Также стоит напомнить о том, как Александра Волошина "похоронили" в Сети, говоря о том, что его якобы съела акула. Вскоре он опроверг такие слухи и записал видео, показывая, что он жив.
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Почему Александр Волошин попал в базу "Миротворец"?
В июле Волошин оказался в базе Центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины "Миротворец", где обычно оказываются ярые пропагандисты.
На сайте говорилось, что причиной стало участие Александра в актах гуманитарной агрессии против нашей страны, распространение российской пропаганды, участие в информационно-психологической спецоперации России против Украины, покушение на независимость и территориальную целостность Украины. Его назвали "пособником русско-фашистских захватчиков и оккупантов".
До внесения в "Миротворец" привела реакция блогера на обстрел оккупантами детской больницы "Охматдет". Тогда он призвал пойти на уступки России, чтобы остановить войну и убийства. После этого он стал получать угрозы.
Кроме того, многие из его известных коллег, знакомых и друзей публично его раскритиковали.
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