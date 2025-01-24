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Известный блогер удивил признанием о проблемах с алкоголем и наркотиками

Ангелина Подвысоцкая
24 января 2025, 12:56
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Александр Волошин рассказал, что пытался сбежать от своих мыслей, а переломным моментом стала ситуация с "Охматдетом".
Александр Волошин
Александр Волошин признался о проблемах с наркотиками / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, instagram.com/voloshyn_xx

Главное:

  • У Александра Волошина проблемы с алкоголем и наркотиками
  • Блогер пообещал не употреблять алкоголь и наркотики до конца года

Известный украинский блогер Александр Волошин, который уехал из Украины, удивил подписчиков откровенным признанием. Он рассказал о своих жестких проблемах с алкоголем и наркотиками. Об этом он признался на своей странице в Instagram.

Волошин откровенно рассказал о том, что пытался сбежать от себя и своих мыслей, находя спасение в алкоголе и разных наркотических средствах. Переломным моментом стала для него ситуация с "Охматдетом". Тогда блогер собирал деньги на помощь детям после обстрела детской больнице. В Сети были слухи о том, что блогер якобы присвоил эти деньги. Позже он опубликовал все отчеты и опроверг эту информацию.

видео дня

"После истории с "Охматдетом" перевернулась вся жизнь и, наверное, это меня убило. Сейчас в течение года пытаюсь переродиться. И очень часто я убегал от себя и мыслей в алкоголь и наркотические вещества. После этой ситуации я до сих пор не пришел в себя. До семи утра сейчас просто "висел". Но пришел домой и понял, что не туда качусь. Сейчас даже самая маленькая ситуация может выбить меня из колеи. Понимаю, что очень большая вина в том, что я убегал от себя в алкоголь и все остальное", – сказал Волошин.

Он решил дать себе слово и до конца года не пить алкоголь и не употреблять наркотические средства. Волошин говорит, что такое публичное признание станет для него стимулом сдержать это слово.

"Не могу сказать, что я наркоман или алкоголик, но я срываюсь раз-два в неделю, но оно меня убивает", - подчеркнул Александр.

Блогер Александр Волошин - последние новости

Как сообщал ранее Главред, Александр Волошин объявил о примирении с Тринчер. После расставания и выезда из Украины он решил заняться духовными практиками и обратился за помощью к бывшей жене. Блогер-беглец сообщил, что на этой почве не просто сблизился с Тринчер, а пара даже помирилась. Эта новость, похоже, самого Александра привела в неописуемый восторг.

Позже Анна Тринчер высказалась про беглеца Волошина. Украинская певица дала комментарий прессе.

"Я думаю, что он в какой-то момент просто потерял себя и стал не на тот путь. Но я всегда верила в него как в человека, и я верю, что у него найдется сила, может уже так и случилось, вернуть себя себе", - говорит Анна Тринчер.

Также стоит напомнить о том, как Александра Волошина "похоронили" в Сети, говоря о том, что его якобы съела акула. Вскоре он опроверг такие слухи и записал видео, показывая, что он жив.

Другие новости:

Почему Александр Волошин попал в базу "Миротворец"?

В июле Волошин оказался в базе Центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины "Миротворец", где обычно оказываются ярые пропагандисты.

На сайте говорилось, что причиной стало участие Александра в актах гуманитарной агрессии против нашей страны, распространение российской пропаганды, участие в информационно-психологической спецоперации России против Украины, покушение на независимость и территориальную целостность Украины. Его назвали "пособником русско-фашистских захватчиков и оккупантов".

До внесения в "Миротворец" привела реакция блогера на обстрел оккупантами детской больницы "Охматдет". Тогда он призвал пойти на уступки России, чтобы остановить войну и убийства. После этого он стал получать угрозы.

Кроме того, многие из его известных коллег, знакомых и друзей публично его раскритиковали.

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