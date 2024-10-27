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"Запах, взгляд, шутки не те": Анна Тринчер высказалась про беглеца Волошина

Анна Подгорная
27 октября 2024, 19:20
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После того, как Александр объявил о перемирии с бывшей женой, она решилась дать комментарий.
Анна Тринчер, Александр Волошин
Анна Тринчер новости - Анна Тринчер рассказала, что думает про Александра Волошина / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official

Украинская певица Анна Тринчер дала редкий комментарий прессе. В интервью для "Ближче до зірок" она высказалась о том, как складывается ее личная жизнь сейчас.

Так артистка отметила что после развода время от времени она ходит на свидания. Однако звезда имеет высокие стандарты - теперь она точно уверена, какого мужчину хочет видеть рядом с собой, и не торопится попасть в любые отношения лишь бы не быть одной.

Кроме того Анна отмечает, что не хочет романа без искры. "Ходила на свидания, все это было... Вот, знаете, когда вы приходите со свидания и запах не тот, взгляд не тот, шутки не те, все не то, и это тебя разбивает вдребезги", - поделилась она.

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Также Тринчер высказалась про блогера-беглеца Александра Волошина, который до осени 2023 года был для нее мужем. Певица оставила без внимания его заявление о том, что они помирились (после разрыва пара практически не общается - прим. редактора), но выразила уверенность, что ему удастся выбраться из тех проблем, которые его окружают сегодня.

"Я думаю, что он в какой-то момент просто потерял себя и стал не на тот путь. Но я всегда верила в него как в человека, и я верю, что у него найдется сила, может уже так и случилось, вернуть себя себе", - говорит Анна Тринчер.

Почему Александр Волошин попал в базу "Миротворец"?

В июле Волошин оказался в базе Центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины "Миротворец", где обычно оказываются ярые пропагандисты.

На сайте говорилось, что причиной стало участие Александра в актах гуманитарной агрессии против нашей страны, распространение российской пропаганды, участие в информационно-психологической спецоперации России против Украины, покушение на независимость и территориальную целостность Украины. Его назвали "пособником русско-фашистских захватчиков и оккупантов".

До внесения в "Миротворец" привела реакция блогера на обстрел оккупантами детской больницы "Охматдет". Тогда он призвал пойти на уступки России, чтобы остановить войну и убийства. После этого он стал получать угрозы.

Кроме того, многие из его известных коллег, знакомых и друзей публично его раскритиковали.

Кто такая Анна Тринчер?

Анна Тринчер - украинская певица и актриса, представительница Украины на "Детском Евровидении 2015", суперфиналистка восьмого сезона шоу "Голос страны", участница второго сезона "Голос. Діти", а также актриса сериала "Школа", сообщает "Википедия".

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